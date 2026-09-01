< sekcia Regióny
V Prešove spojí 4 Brothers festival skejtbording s hudbou
Piatkový program bude patriť najmä koncertom a rapu.
Autor TASR
Prešov 1. septembra (TASR) - Prešovský Skatepark bude v piatok a sobotu (4. - 5. 9.) patriť jubilejnému desiatemu ročníku 4 Brothers festivalu. Dvojdňové podujatie prinesie koncerty, DJ sety, tanec, grafiti, skejtbording a ďalšie aktivity spojené s mestskou kultúrou. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
„Festival, ktorý sa v Prešove organizuje už desať rokov, aj tentoraz prepojí hudobnú scénu s pouličnou kultúrou a vytvorí priestor pre domácich aj zahraničných interpretov, tanečníkov, writerov, skejterov a návštevníkov všetkých generácií,“ povedala Šitárová.
Piatkový program bude patriť najmä koncertom a rapu. Na pódiu sa predstavia slovenské skupiny a zoskupenia Žužuleta, Stanica Projekt, Zverina, Inspektaz - Makak & Douzy, Patogenéza, Edr Crew - Erobeo & DJ Rezumé & Rastas a poľskí interpreti Biak x Qzyn.
V sobotu skejtpark podľa Šitárovej ožije tancom, grafiti, skejtbordingom a sprievodným programom pre deti, mladých ľudí aj celé rodiny.
„Súčasťou programu bude aj Art Studio Som One, tanečné aktivity, grafiti zóna a skejtový program. Druhý festivalový deň tak nadviaže na pôvodnú myšlienku 4 Brothers Festivalu - spájať jednotlivé prvky hip-hopovej a streetovej kultúry na jednom mieste,“ doplnila Šitárová.
Organizátorom festivalu je občianske združenie Štyria bratia.
„Festival, ktorý sa v Prešove organizuje už desať rokov, aj tentoraz prepojí hudobnú scénu s pouličnou kultúrou a vytvorí priestor pre domácich aj zahraničných interpretov, tanečníkov, writerov, skejterov a návštevníkov všetkých generácií,“ povedala Šitárová.
Piatkový program bude patriť najmä koncertom a rapu. Na pódiu sa predstavia slovenské skupiny a zoskupenia Žužuleta, Stanica Projekt, Zverina, Inspektaz - Makak & Douzy, Patogenéza, Edr Crew - Erobeo & DJ Rezumé & Rastas a poľskí interpreti Biak x Qzyn.
V sobotu skejtpark podľa Šitárovej ožije tancom, grafiti, skejtbordingom a sprievodným programom pre deti, mladých ľudí aj celé rodiny.
„Súčasťou programu bude aj Art Studio Som One, tanečné aktivity, grafiti zóna a skejtový program. Druhý festivalový deň tak nadviaže na pôvodnú myšlienku 4 Brothers Festivalu - spájať jednotlivé prvky hip-hopovej a streetovej kultúry na jednom mieste,“ doplnila Šitárová.
Organizátorom festivalu je občianske združenie Štyria bratia.