60. výročie vzniku zariadenia Borinka-Alzheimercentrum

Nitra 18. mája (OTS) - „BORINKA-ALZHEIMERCENTRUM“, ZSS Nitra je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Naše zariadenie poskytuje dlhodobú integrovanú sociálno-zdravotnú starostlivosť výlučne osobám s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencií. Náš odborný personál v starostlivosti a prístupe ku prijímateľom sociálnej služby používa prvky bazálnej stimulácie, validácie a širokú škálu aktivizačných programov. Ponúkame množstvo terapeutických činností ako je muzikoterapia, biblioterapia, ergoterapia, reminiscenčná terapia, spritituálna terapia, kognitívny tréning, pamäťový tréning, motogeragogika, bábikoterapia, kulinoterapia a zmyslová stimulácia v takzvanej Snoezelen miestnosti.Počas poskytovania starostlivosti v Zariadení sociálnych služieb ,,BORINKA- ALZHEIMERCENTRUM" sa pozeráme na našich prijímateľov sociálnej služby nielen očami, ale predovšetkým srdcom, a to pri individuálnom prístupe ku každému jednotlivcovi v maximálnom úsilí a v snahe mu čo najviac a najúčinnejšie pomôcť a podporiť ho v jeho živote. V našom zariadení prijímatelia sociálnej služby nachádzajú nový domov, v ktorom je o nich postarané s rešpektom a úctou. Všetci naši prijímatelia sociálnej služby sú obklopení láskavosťou, pochopením, rodinnou atmosférou a pocitom bezpečia, na čom si veľmi zakladáme. Základ poskytovanej starostlivosti je postavený na individualizovanom komplexnom prístupe a na zapojovaní klientov do aktivizačných terapií bez ohľadu na štádium demencie.Základom realizácie každej terapie u prijímateľov sociálnej služby s demenciou alzheimerového typu je reminiscencia, čiže spomínanie, ktoré je uložené v dlhodobej pamäti.Mnohé aktivity spadajú do reminiscenčnej terapie, kedy sa priateľsky stretneme a pomocou navodenia atmosféry a jednoduchých činností aktivizujeme pamäť s cieľom pokúsiť sa zachovať pamäťové dráhy každého prijímateľa sociálnej služby s demenciou alzheimerového typu.Pri príležitosti oslavy 60. výročia vzniku zariadenia by sme vás radi všetkých srdečne pozvali na oslavu, ktorá sa uskutoční v našom zariadení "Borinka-Alzheimercentrum" Dolnočermánska č.62 Nitra dňa 22.06.2023 o 9:00 hod.