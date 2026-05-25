A. Belousovová bude kandidovať na predsednícky post v Žilinskom kraji
Autor TASR
Žilina 25. mája (TASR) - Viceprimátorka Čadce a krajská poslankyňa Anna Belousovová sa v jesenných spojených voľbách bude uchádzať o post predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Svoje rozhodnutie potvrdila pre TASR počas pondelkového rokovania krajského zastupiteľstva.
Podporu jej kandidatúre ako prvé vyjadrilo hnutie Republika. „Ja sa priznám, že som uvažovala veľmi dlho, pretože v hre boli a stále sú aj iné politické strany, ktoré mi dávali ponuku s tým, že ma budú podporovať. Jednoznačne sa prvá vyjadrila Republika, že stojí za mnou a za mojou kandidatúrou, no a na tých ostatných ešte čakáme,“ uviedla pre TASR Belousovová.
Predseda hnutia Republika Milan Uhrík upozornil na bohaté skúsenosti Belousovovej z komunálnej politiky. „Som presvedčený, že so skúsenosťami, odbornosťou a vlastenectvom, ktoré sprevádza celú jej bohatú politickú kariéru, bude Anna Belousovová skvelou župankou pre obyvateľov Žilinského kraja,“ poznamenal Uhrík.
Samotná Belousovová považuje prepojenie komunálnej a regionálnej úrovne za veľmi dôležité. „Formujem si určitý tím a dávame dokopy programové priority, aby to nebola len taká povinná jazda, ale aby vystihovali skutočné potreby kraja,“ dodala Belousovová.
