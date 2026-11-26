< sekcia Regióny
A. Daško: Pomoc zasiahnutým rodinám v Kolačkove je našou prioritou
Požiar zasiahol približne 20 rodín vrátane 50 detí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kolačkov 26. novembra (TASR) - Pomoc zasiahnutým rodinám v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa je pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity prioritou. Splnomocnenec Alexander Daško na sociálnej sieti uviedol, že prostredníctvom svojich pracovníkov sa úrad aktívne zapája aj do zisťovania potrieb a koordinácie priamo v teréne. V miestnej rómskej osade sa vo štvrtok hodinu po polnoci rozšíril požiar, ktorý zasiahol približne 14 príbytkov. Polícia potvrdila, že v požiarovisku objavili ľudské pozostatky a nezvestné sú tri deti.
„Naši pracovníci sú v neustálom kontakte s miestnymi rozvojovými tímami, samosprávou a príslušnými inštitúciami. Monitorujú vývoj situácie, komunikujú s obyvateľmi a zisťujú, aká pomoc je pre zasiahnuté rodiny najnaliehavejšia,“ uviedol Daško a postihnutým rodinám vyjadril úprimnú sústrasť a solidaritu.
Požiar zasiahol približne 20 rodín vrátane 50 detí. Pre tragickú udalosť vyhlásili mimoriadnu situáciu na úrovni celého okresu Stará Ľubovňa. Požiar sa hasičom podarilo uhasiť, na mieste zasahovali profesionáli zo staníc v Ľubotíne, Prešove, Kežmarku a Starej Ľubovni spolu s viacerými dobrovoľníkmi z okolitých obcí.
„Naše myšlienky sú s rodinami, ktoré prežívajú tieto mimoriadne ťažké chvíle. V tejto chvíli je najdôležitejšie bezpečie ľudí, ochrana ich zdravia a zabezpečenie nevyhnutnej pomoci. Spolupracujeme so všetkými kompetentnými zložkami a miestnou samosprávou, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ dodal Daško s tým, že úrad bude situáciu naďalej monitorovať a o ďalšom vývoji a prijatých opatreniach informovať verejnosť.
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Ingrida Pavlovská podvečer spresnila, že po požiari boli nájdené pozostatky, ktorých totožnosť však zatiaľ identifikovaná nebola. Potvrdila, že aktuálne evidujú tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov. „V priebehu dokumentovania následkov požiaru boli nájdené pozostatky, ktorých totožnosť zatiaľ nebola identifikovaná, z uvedeného dôvodu nie je možné potvrdiť, že ide o nezvestné deti,“ uviedla hovorkyňa s tým, že identifikácia bude predmetom ďalšieho vyšetrovania v rámci nariadenej súdnej pitvy.
„Naši pracovníci sú v neustálom kontakte s miestnymi rozvojovými tímami, samosprávou a príslušnými inštitúciami. Monitorujú vývoj situácie, komunikujú s obyvateľmi a zisťujú, aká pomoc je pre zasiahnuté rodiny najnaliehavejšia,“ uviedol Daško a postihnutým rodinám vyjadril úprimnú sústrasť a solidaritu.
Požiar zasiahol približne 20 rodín vrátane 50 detí. Pre tragickú udalosť vyhlásili mimoriadnu situáciu na úrovni celého okresu Stará Ľubovňa. Požiar sa hasičom podarilo uhasiť, na mieste zasahovali profesionáli zo staníc v Ľubotíne, Prešove, Kežmarku a Starej Ľubovni spolu s viacerými dobrovoľníkmi z okolitých obcí.
„Naše myšlienky sú s rodinami, ktoré prežívajú tieto mimoriadne ťažké chvíle. V tejto chvíli je najdôležitejšie bezpečie ľudí, ochrana ich zdravia a zabezpečenie nevyhnutnej pomoci. Spolupracujeme so všetkými kompetentnými zložkami a miestnou samosprávou, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ dodal Daško s tým, že úrad bude situáciu naďalej monitorovať a o ďalšom vývoji a prijatých opatreniach informovať verejnosť.
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Ingrida Pavlovská podvečer spresnila, že po požiari boli nájdené pozostatky, ktorých totožnosť však zatiaľ identifikovaná nebola. Potvrdila, že aktuálne evidujú tri nezvestné deti vo veku dva, šesť a 14 rokov. „V priebehu dokumentovania následkov požiaru boli nájdené pozostatky, ktorých totožnosť zatiaľ nebola identifikovaná, z uvedeného dôvodu nie je možné potvrdiť, že ide o nezvestné deti,“ uviedla hovorkyňa s tým, že identifikácia bude predmetom ďalšieho vyšetrovania v rámci nariadenej súdnej pitvy.