VIDEO: A. Daško: Rómsky holokaust zasahuje aj do súčasnosti

Banská Bystrica 2. augusta (TASR) - Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu sa v piatok v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo spomienkové podujatie Na bisteras/Nezabúdame. Jeho súčasťou bolo aj otvorenie výstavy fotografií pod názvom Cigánska tragédia, ktorú v rámci 80. výročia rómskeho holokaustu pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.



Ako počas pietneho aktu pripomínajúceho genocídu spáchanú na Rómoch v Európe počas druhej svetovej vojny konštatoval splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško, tieto historické udalosti a tragické osudy Rómov sú nielen málo preskúmané, ale často aj zľahčované, ignorované, popierané a tabuizované.



"Je to aj vina niektorých historikov, ktorí sa snažia prekrúcať to, čo sa stalo. Bol by som rád, keby sme si rómsky holokaust pripomínali nielen na podobných akciách, ale vniesli sme ho aj do výchovno-vzdelávacieho procesu a učili mládež o tom, čo to bolo za utrpenie pred 80 rokmi. Poviem to od srdca, ďakovať Bohu, že Hitler nevyhral vojnu, my, Rómovia, by sme tu už neboli," zdôraznil Daško.







Podľa neho rómske komunity aj v súčasnosti čelia predsudkom, ponižovaniu a diskriminácii, preto je nevyhnutné zlepšiť ich postavenie v spoločnosti.



"Myslieť si, že rómsky holokaust je za nami, je nebezpečný omyl. Zasahuje aj do súčasnosti. Nevraživosť zostala, má nové formy, presiakla do našich životov a objavila sa v slovníku ľudí na sociálnych sieťach. Udalosti na celom svete nám ukazujú, ako rýchlo sa dá skĺznuť od slov až k vyvražďovaniu. Medzi populizmom a extrémizmom je tenká hranica, ktorá sa ľahko prekračuje," upozornil Daško.



Pamätný deň rómskeho holokaustu je spomienkou na takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí, ktorí zomreli v noci z 2. na 3. augusta 1944 v najväčšom nacistickom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Nahnali ich do plynových komôr a telá spálili v kremačných peciach.



Takzvané Norimberské rasové zákony o ríšskom občianstve a ochrane nemeckej krvi označovali Rómov, podobne ako Židov, za "element zabraňujúci čistote rasy", čo v nacistickom Nemecku znamenalo predurčenie na hromadné vyvraždenie. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až 500.000 európskych Rómov a Sintov.