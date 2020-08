A. Doležal: Anketu o názve nového mosta cez Dunaj vyhral Lužný most

Bratislava 25. augusta (TASR) – Víťazom ankety o názov nového bratislavského mosta sa stal Lužný most. Na sociálnej sieti to oznámil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Tvrdí, že vyhral kvalitný názov, ktorý v troch kolách získal celkovo viac ako 50.000 hlasov. Lužný most v rozhodujúcom finále zdolal Jarovský most v pomere 69 % verzus 31 %.



"Som rád, že voľba vyvolala verejnú diskusiu a z nej vzišiel spravodlivý víťaz. Názov navrhol v diskusii Milan Csaplár, podľa ktorého reflektuje vzácne územie Lužných lesov, akých v Európe nie je veľa. Unikátne prírodné územie poskytuje útočisko pre pestrú škálu fauny i flóry," priblížil na sociálnej sieti Doležal, podľa ktorého v ankete zaregistrovali viac ako 100.000 hlasov.



Skonštatoval, že do začiatku ankety sa o tejto téme rozprávali aj so zástupcami samospráv a obcí. "Aby sme splnili aj všetky zákonné náležitosti, meno mosta by ešte mali potvrdiť aj hlasovaním príslušní miestni poslanci a poslanci mestského zastupiteľstva v Bratislave," podotkol minister.



Bratislava by už budúci rok mala mať v poradí šiesty most. Ten je súčasťou nultého obchvatu D4 a prepája dve veľké časti Dunajského súmostia - hlavný most a východné predmostie na rozostavanom úseku diaľnice Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever.