Á. Érsek otvoril zmodernizovanú križovatku Levočská–Obrancov mieru

Prešov 14. februára (TASR) – Do plnej prevádzky bola v piatok uvedená zrekonštruovaná križovatka ulíc Levočská a Obrancov mieru v Prešove. Ide v poradí o tretiu zrekonštruovanú križovatku v meste z eurofondov od minulého roka.



"Som rád, že Prešov je prejazdný zo všetkých smerov. Križovatka na Levočskej ulici v Prešove bola neslávne známa pre kolóny, ktoré sa denne vytvárali pre zúženie cesty na moste cez rieku. Keďže ide o jeden z dôležitých ťahov cez Prešov ďalej na východ, bolo nevyhnutné investovať zdroje do zvýšenia kapacity tejto cesty. Kým nebude hotový celý úsek rýchlostnej cesty R4 až po Kapušany, pomôžu dopravu v meste zlepšiť aj tieto opatrenia na už existujúcej ceste,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) po otvorení križovatky a doplnil, že bez komplikácií je aj výstavba diaľničného úseku D1 Prešov, západ-Prešov, juh.



Rekonštrukcia križovatky I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru bola financovaná za 7.000.000 eur z európskych fondov ako jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Napriek tomu, že modernizácia križovatky nepatrila svojím rozsahom medzi komplikované stavebné akcie, jej náročnosť zvyšovalo situovanie stavby v centre krajského mesta v úseku s mimoriadne silným dopravným zaťažením. Stavebné práce boli realizované za plnej premávky, prípadne s dočasným obmedzením.



"Samozrejme, každá jedna investícia, ktorá sa robí v intraviláne, nie je jednoduchá. V telese cesty a okolí je vložených množstvo inžinierskych sietí, ktoré treba preložiť. Mnohokrát sa stane, že sa vytýčia a predsa sa nájdu ďalšie káble a je potrebné hľadať správcu. Som rád, že sa tu nič nestalo a dodržal sa termín výstavby," doplnil generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Roman Žembera. V rámci výstavby bola cesta rozšírená o jeden pruh a rekonštruoval sa aj most, ktorý je súčasťou križovatky.



"Cesta je priechodná, nie sú tu žiadne veľké kolóny a je piatok popoludní. Vidím v tom obrovský prínos. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že Levočská ulica je priechodná, keďže každé ráno z Levoče prichádzam do práce za najväčšej dopravnej špičky a ide to veľmi jednoducho. Samozrejme, stojíme pred ďalšou veľkou výzvou, aby konečne bola spustená výstavba R4, čo je bytostne dôležité nielen pre tento kraj, ale pre celé Slovensko," doplnil predseda PSK Milan Majerský.



V Prešove boli v minulom roku s podporou fondov EÚ zrekonštruované aj ďalšie dve križovatky, a to I/20 Solivarská a križovatka I/20 a III/3450 ulica Rusínska – ulica Generála Svobodu.