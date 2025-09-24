< sekcia Regióny
A. Hlinka posvätil v Radave tri zvony, pripomenú si ho svätou omšou
Rímskokatolícky kňaz, politik, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia Andrej Hlinka sa narodil 27. septembra 1864 v Černovej, dnešnej časti Ružomberka.
Autor TASR
Radava 24. septembra (TASR) - Slávnostnou svätou omšou si obyvatelia Radavy v okrese Nové Zámky pripomenú 161. výročie narodenia Andreja Hlinku. Omša sa uskutoční v Kostole sv. Cyrila a sv. Metoda, celebrovať ju bude Viktor Tomčányi. Andrej Hlinka v roku 1923 posvätil v Radave tri nové zvony, informovala Daniela Suchá, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada.
Rímskokatolícky kňaz, politik, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia Andrej Hlinka sa narodil 27. septembra 1864 v Černovej, dnešnej časti Ružomberka. Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1889. Od roku 1920 až do svojej smrti bol predsedom Spolku svätého Vojtecha, členom výboru Matice slovenskej. Zomrel 16. augusta 1938 na fare v Ružomberku.
