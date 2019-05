A. Kiska hovoril s J. Viskupičom o cestách, kanalizácii i kultúre

Počas svojho mandátu A. Kiska navštívil TTSK niekoľkokrát, na Úrade TTSK bol však prvýkrát.

Trnava 21. mája (TASR) – Ďalším z krajov, ktoré prezident Andrej Kiska navštívil počas svojho rozlúčkového turné, bola Trnava. Stretol sa s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefom Viskupičom a následne na pôde Divadla Jána Palárika aj s pozvanými predstaviteľmi inštitúcií a zoskupení.



Počas svojho mandátu A. Kiska navštívil TTSK niekoľkokrát, na Úrade TTSK bol však prvýkrát. "Moja rozlúčka so Slovenskom pokračuje, v tomto týždni som už navštívil Banskú Bystricu," povedal Kiska novinárom. Uviedol, že témy, ktoré s predstaviteľmi krajských samospráv preberajú, sa vo svojej podstate opakujú. "Sú to cesty 2. a 3. triedy, na údržbu ktorých kraje nemajú dostatok finančných prostriedkov a napríklad v TTSK je 42 percent z nich v nevyhovujúcom stave, čo je len o niečo menej ako v Banskej Bystrici," konštatoval prezident. Je to podľa neho "obrovské číslo, ktoré jasne ukazuje, že financovanie samospráv nepostačuje na to, aby vykryli takúto náročnú tému". S Viskupičom sa rozprávali aj o otázke odpadového hospodárstva a kanalizácie s tým, že treba vytvoriť systém podpory pre obce, ktoré sa nemôžu pripojiť do verejných sietí, aby si vedeli dať s problémom rady.



Na rad prišla aj kultúra a prezident vyjadril potešenie, že predseda TTSK má k tejto téme blízko. "Pozitívne vnímam, že TTSK plánuje zriadiť profesionálne divadlo v Dunajskej Strede," uviedol Kiska. Kultúra je však, ako dodal, na periférii záujmu a podpory súčasných politikov. Kroky ministerky s údajným zámerným odmietnutím dotácií na projekty LGBTI v dotačnom programe rezortu podľa Kisku narušili zvyšok dôvery, ktorú mala kultúrna obec v jej osobu. "Je to varovný signál pre celú našu kultúru," dodal Kiska. Predseda TTSK k okruhom, o ktorých hovoril s prezidentom, uviedol, že bolo prínosné ich prerokovať s hlavou štátu, lebo sú to témy, ktoré riešia všetci predsedovia krajov aj na úrovni združenia SK8, ktorého je Viskupič aktuálnym predsedom.