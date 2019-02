A. Kiska hovoril v Revúcej so študentmi, región sa pozdvihnúť nedarí

Podľa Kisku musíme stále uvažovať nad tým, ako vregióne dosiahnuť úspešné pôdohospodárstvo, ako rozbehnúť cestovný ruch. Kritizoval tiež stav ciest v okrese.

Revúca 25. februára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska položil v pondelok dopoludnia vence k pamätníku obetiam fašizmu v Revúcej. Ešte predtým sa stretol s vedením mesta a neskôr diskutoval aj so študentmi tamojšieho Gymnázia Martina Kukučína.



"Niekedy máme pocit, že Slovensko je malá krajina, ale napokon zistíme, že je to krajina obrovských rozdielov. Prednedávnom som bol v Pezinku, v Senci, nezamestnanosť tam bola okolo dvoch percent. Tamojšie materské a základné školy nestíhajú prijímať deti, mesto nestačí budovať byty na bývanie," uviedol počas návštevy Revúcej Kiska. "V týchto mestách niet absolútne nikoho do práce a potom človek príde sem – a zrazu je tu celkom iný problém. Mesto sa vyľudňuje, nezamestnanosť je pomaly 18 percent, obyvateľstvo starne, mladí ľudia si nemajú kde nájsť prácu a utekajú. Myslím si, že rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi sú obrovské. Vítam preto všetky kroky vlády, ktoré vedú k tomu, aby sa znížili. Ale mám pocit, že sa nám to nedarí," dodal.



Podľa Kisku musíme stále uvažovať nad tým, ako v tomto regióne dosiahnuť úspešné pôdohospodárstvo, ako rozbehnúť cestovný ruch. Kritizoval tiež stav ciest v okrese. "Ja som sem išiel z Popradu a mám pocit, že aj niektoré tankodrómy sú lepšie ako cesta, po ktorej som išiel," poznamenal.