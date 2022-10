A. Kysel: Na školách chcem presadiť náhodné protidrogové testy

Trenčín 17. októbra (TASR) - Inšpektor železníc, 64-ročný Anton Kysel, je najstarším spomedzi kandidátov na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Kandiduje za politickú stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). V prípade zvolenia by jeho prioritami boli oblasti zdravotníctva, školstva, dopravy a sociálnej pomoci. Na školách by presadzoval náhodné protidrogové testy. Rozhovor s Antonom Kyselom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu samosprávneho kraja?-



Celý život pracujem v oblasti dopravy a vyznám sa aj v iných oblastiach. Predsedníctvo strany sa rozhodlo ponúknuť mi kandidatúru za predsedu TSK a ja som túto ponuku prijal. Je viacero vecí, ktoré je v TSK potrebné zmeniť, aby sa zlepšil život spoluobčanom. Podniknem kroky, aby sa každému umožnilo pracovať.



-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



V kraji nie je všetko zlé, no je viac oblastí, ktoré sú od dobrého hodnotenia dosť vzdialené. Chcem zdôrazniť, že v prípade zvolenia budem slúžiť občanom trenčianskeho kraja a nie oligarchom. Podľa môjho názoru medzi najproblémovejšie oblasti v TSK patria oblasti dopravy, zdravotníctva, školstva a sociálnych služieb. Ale aj oblasti podnikania, športu, kultúry, regionálneho rozvoja, mladé rodiny či seniori budú tiež vyžadovať moju, a to nie malú, pozornosť.



-Akým problémom aktuálne kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



V oblasti zdravotníctva je potrebné zvýšiť počet personálu. Som proti rušeniu oddelení. Nevyhnutné je vybaviť nemocnice potrebným materiálno-technickým zariadením. Dopravu v kraji je treba prispôsobiť potrebám každodenného života a zlepšiť stav a údržbu ciest. Zo škôl treba odstrániť aktivity propagujúce sexuálne zvrátenosti spôsobujúce morálny úpadok, morálny rozvrat detí a mládeže, pretože ohrozujú ich zdravý duševný a telesný vývin. Podporím školské aktivity v praktickom vzdelávaní na získanie odborných zručností. Stredným školám s praktickým vyučovaním chcem dať príležitosť výroby a predaja ich produktov. Na školách budem presadzovať časté náhodné protidrogové testy. V sociálnej oblasti je treba zvýšiť počet personálu a vybaviť domovy materiálne.



-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Okrem oblastí spomenutých v predchádzajúcej odpovedi je dôležité klásť dôraz na šport, kultúru, regionálny rozvoj, podporu mladých rodín, dôchodcov. Regionálnemu rozvoju a cestovnému ruchu by veľmi pomohlo, ak by sa vytvorili atraktívne zábavné parky, ktoré by prilákali celé rodiny s deťmi, samozrejme, v naozaj primeraných cenách. Seniorom je potrebné venovať sa a vytvoriť im prostredie, v ktorom by sa necítili odstrčení či dokonca zbytoční. Privítali by, ak by v kluboch alebo v DSS mohli vykonávať zmysluplnú činnosť primeranú ich duševnému a zdravotnému stavu. Dôležitá je tiež humánna pomoc, napríklad darcovstvo krvi.



-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov?-



Kandidujem iba za politickú stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko a spomedzi členov mám tím spolupracovníkov na prípadné konzultácie. Je to predsa nemožné, aby som dokázal zvládať problematiku všetkých otázok. Preto mám vo svojom okolí tím spolupracovníkov, s ktorými môžem prekonzultovať problematické otázky, ktoré sa pri riadení Trenčianskeho samosprávneho kraja môžu a budú vyskytovať.



O post predsedu TSK budú v októbrových voľbách okrem Kysela súperiť aj úradujúci predseda TSK Jaroslav Baška (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS), stredoškolský učiteľ Marian Kňažko (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), manažér Miroslav Magdech (Republika), viceprimátor Považskej Bystrice Peter Máťoš (KDH, SaS, PS, Občianska konzervatívna strana, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Šanca) a nezávislý kandidát, manažér Adrián Mikuš.