A. Minárik: V Banskej Bystrici chýbajú investori a investície

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách sa o post primátora Banskej Bystrice bude uchádzať aj 44-ročný bezpečnostný analytik Anton Minárik, vo voľbách kandiduje ako nezávislý. Za priority svojho programu považuje podporu malých a stredných podnikov, pomoc seniorom či opravu chodníkov pred bytovými domami. Rozhovor s Minárikom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Banská Bystrica.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Banská Bystrica? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?



Môj dôvod kandidatúry vznikol na základe podnetov od obyvateľov. Začal som sa zaoberať tým, ako to funguje v meste. Bol som nemilo prekvapený. Za posledných osem rokov odišlo z Banskej Bystrice okolo 4700 obyvateľov. Chýbajú tu nové investície, ktoré by vytvorili nové pracovné miesta, a tým by udržali Bystričanov v Banskej Bystrici. Kandidujem ako nezávislý kandidát, bez záväzkov k jednotlivcom alebo politickým stranám.



-V akom stave sa podľa vás mesto nachádza? Aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?



Pozitívne hodnotím, že mesto Banská Bystrica nekrachuje a fungujú základné veci, ale to je asi tak všetko. Súčasné vedenie mesta beriem skôr ako úradnícke. Chváli sa len rekonštrukciami a obnovou budov, ktoré sú tu už desiatky rokov. Žiadne nové budovy nepostavili. To ako by sa chválil poštár, že vám doniesol poštu, veď je to jeho práca. Určite by som pokračoval rekonštrukciami ciest a chodníkov. Naďalej by som spolupracoval s vyšším územným celkom na odkupe a rekonštrukcii domu kultúry. Som presvedčený, že krajské mesto potrebuje slušný kultúrny stánok.



Negatívne hlavne hodnotím predraženú zmluvu na mestskú hromadnú dopravu s najdrahším prepravným kilometrom na Slovensku, na niekoľko rokov v hodnote vyše 81 miliónov eur. Dezolátny stav chodníkov a ciest pred bytovými domami. Malý počet parkovacích miest na sídliskách. A hlavne v Banskej Bystrici chýbajú investori a investície, ktoré by vytvorili nové pracovné miesta.



-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?



Stojíme pred náročným obdobím pre spory v koalícii, neistotu schválenia rozpočtu, energetickú krízu a infláciu. Všetky mestá a obce sa musia spojiť a spoločne zatlačiť na vládu. Nemôžeme fungovať v takejto finančnej nestabilite a nemôžeme obmedzovať poskytované služby občanom. Čo sa týka energetickej krízy, v tejto dobe vláda zatiaľ nepriniesla žiadne reálne riešenia a keďže musí šetriť občan, musí šetriť aj mesto. Preto ako primátor by som okamžite zaviedol úsporné opatrenia. V podobe namontovania nízkoenergetických zariadení, ako sú LED svietidlá a termohlavice, do všetkých mestských budov, materských škôl, základných škôl. Tu vieme ušetriť okamžite spotrebu energií. Ale najväčšia spotreba je pri mestskom osvetlení. V roku 2021 bolo investovaných 1,9 milióna eur do verejného osvetlenia a tu som si nevšimol výraznú zmenu. Treba namontovať solárne LED svietidlá, a tým začať šetriť elektrickú energiu. V neposlednom rade by som začal riešiť projekty na zavádzanie fotovoltických panelov na mestských budovách, aby sme v budúcnosti zvýšili energetickú samostatnosť týchto budov.



-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?



Uvedomujem si, že v meste Banská Bystrica máme veľa problémov a nedokážeme ich všetky naraz riešiť. Preto by som sa hlavne zameral na tie najdôležitejšie.



Ako primátor by som okamžite začal komunikovať s ministerstvom hospodárstva, SARIO-m a inými inštitúciami. Tie nám môžu byť nápomocné pri získavaní investícií. Investor nie je len Land Rover ako v Nitre. Máme v okolí Banskej Bystrice poľnohospodársku pôdu. Slovensko nie je samostatné v živočíšnej a v rastlinnej výrobe a tu vidím veľký potenciál príchodu investora v rámci agrosektora, a tým vytvoriť nové pracovné miesta. Máme tu nové a kvalitné administratívne budovy s voľnými kapacitami na prenájom, kde v rámci IT sektora dokážu firmy zriadiť svoje pracoviska za tri až šesť mesiacov. Na jednom podlaží dokážu pracovať stovky zamestnancov. V tomto sektore sú platy s vyššou pridanou hodnotou. Títo zamestnanci budú kupovať produkty a využívať služby v našom meste. Zvýši sa počet obyvateľov a zvýši sa aj príjem z podielových daní. A potom vieme rozvíjať mesto.



Presadil by som v rámci protiinflačného balička 100-percentnú zľavu pre dôchodcov na daň z nehnuteľnosti. A tým im aspoň o niečo zlepšil životnú situáciu. Seniori už dnes majú problém s doplatkami za lieky a so životnými nákladmi. A aktuálne tu máme enormné zdražovanie a aspoň takto im vieme pomôcť.



Máme katastrofálny stav chodníkov pred bytovými domami. Mám vypracovaný zoznam komunikácií, ktoré treba rekonštruovať alebo dobudovať ihneď. Ako primátor by som okamžite začal riešiť tento problém. Ďalej treba rozšíriť parkovacie možnosti obyvateľom budovaním nových parkovacích miest a parkovacích domov.



-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?



Podľa mňa je primátor samostatná funkcia a on má predkladať víziu mesta. Nepodporujem rodinkárstvo. Primátorov tím je v podobe zamestnancov mestského úradu. A primátor má vedieť viesť svoj tím. Čo sa týka budúcich poslancov, to uvidíme po voľbách, ale som presvedčený, že zvoleným zástupcom do mestského zastupiteľstva bude záležať na rozvoji Banskej Bystrice a nájdeme spoločnú reč a riešenia.



O post primátora Banskej Bystrice zabojujú v októbrových voľbách okrem Minárika ďalší piati kandidáti. Ako nezávislí kandidujú Diana Javorčíková a Ján Nosko. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Daniel Karas za koalíciu strán Smer-SD a Republika, Peter Podhorský za ĽSNS a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.