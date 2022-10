A. Polóny: Výsledky volieb ukážu, či ľudia chcú zmenu vo vedení kraja

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov ukážu, či ľudia chcú zmenu vo vedení Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Pre TASR to uviedol nezávislý kandidát na predsedu BBSK Adrian Polóny.



Ako uviedol Polóny, volebný deň aj celú volebnú kampaň vníma veľmi pozitívne, a to najmä pre to, že mal možnosť stretnúť sa s množstvom dobrých ľudí. "Z názorov, ktoré som počul, zmenu ľudia chcú. Či tú zmenu chcú až do takej miery, že sa vymení komplet celé vedenie na kraji, to uvidíme za malú chvíľu," skonštatoval Polóny.



Polóny v predvolebnej kampani opakovane vyzýval protikandidátov na spájanie. Kandidatúry sa napokon ako jediný v polovici októbra vzdal nezávislý kandidát Marek Modranský, vo voľbách verejne podporil Polónyho. "Boli sme ôsmi, ktorí hovorili o zmene. Tú zmenu bolo ľahšie dosiahnuť spojením síl. Som vo veľkom očakávaní, ako to dopadne," dodal Polóny.



Kandidát na predsedu BBSK a súčasný predseda predstavenstva spoločnosti SAD Zvolen Adrian Polóny čaká na výsledky volieb v spoločnosti priateľov a známych v jednom z hotelov v centre Banskej Bystrice.



Okrem Polónyho sa o post predsedu BBSK uchádzali ďalší siedmi kandidáti. Ako nezávislí kandidoval Ondrej Lunter, za stranu Republika Miroslav Suja, za ĽSNS Marek Kotleba, za Komunistickú stranu Slovenska Michal Albert, za stranu Socialisti.sk Maroš Čupka, za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku Jozef Sásik a za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti Rudolf Huliak.