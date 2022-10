A. Trnovec: Prioritou volebného programu je ochrana verejného záujmu

Bratislava 24. októbra (TASR) – Prioritou volebného programu Andreja Trnovca je ochrana verejného záujmu. Za svoju úlohu považuje vedenie a koordináciu práce poslaneckého zboru tak, aby spolupracovali v prospech obyvateľov. Po prípadnom nástupe plánuje napríklad audit ľudského potenciálu. Rozhovor s Andrejom Trnovcom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Bratislava.









-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Bratislavy? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát alebo s podporou politických strán?-





Rozhodnutie kandidovať sa rodilo postupne a zároveň aj s vedomím, že voliť chodia najmä tí, ktorí politikov aj tak chápu ako ľudí pracujúcich len pre vlastný prospech. A postupne aj preto, že doteraz stále o výsledku volieb nerozhodovala kvalita človeka, ale akási odbornosť a z nej odvodzovaná kompetentnosť, či dokonca iba finančne dostatočne náročná volebná kampaň.



Mojim motívom je byť primátorom, ktorého rozhodovanie je transparentné, svedomité, čestné, vždy obhajujúce pravdu a spravodlivosť, rešpektujúce integritu a prosperitu obyvateľov pred prospechom cudzích záujmových a finančných skupín. Mojim motívom je byť tým, kto ochraňuje verejný záujem.



Som kandidátom Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku.









-V akom stave sa podľa vás nachádza Bratislava? Aké najväčšie pozitíva a negatíva v nej aktuálne vnímate?-





Hodnotenie uplynulého obdobia ponechám na posúdenie obyvateľov. Mojou úlohou vo funkcii nového primátora je pracovať v prospech každého z nich, bez ohľadu na to, či súčasný stav obdivujú, alebo kritizujú. Mojou úlohou je viesť a koordinovať prácu poslaneckého zboru tak, aby spolupracovali v prospech obyvateľov.









-Akým problémom Bratislava čelí? Aké výzvy ju čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-





Samospráva čelí neschopnosti samosprávneho parlamentu akceptovať odborné riešenia, ak nevyhovujú egoistickým záujmom, ktoré reprezentujú jednotlivé poslanecké kluby. Odborné riešenia všetkých problémov sú jasné, chýba však zhoda na ich riešení.



Pre primátora je najdôležitejšie zosúladenie činnosti zamestnancov magistrátu i firiem, spoločností a organizácií samosprávou zriadených a volených zástupcov ľudu tak, aby eliminoval presadzovanie záujmov nátlakových skupín na úkor obyvateľov. Prinajhoršom musí zosúladiť egoistické záujmy so záujmami občanov.



Samosprávu čaká povinnosť postarať sa o svojich obyvateľov v čase núdze.









-Aké sú priority vášho programu, akým oblastiam sa chcete prioritne štyri roky venovať? Čo chcete v Bratislave zmeniť, prípadne na čo chcete nadviazať?-





Prioritou môjho volebného programu je ochrana verejného záujmu, pretože všetky problémy, ktoré samospráva rieši, sú iba technického charakteru. A úspešné, úsporné, efektívne, efektné i rýchle riešenie týchto problémov je možné, len ak je ochraňovaný verejný záujem. V opačnom prípade ide iba o presun financií na súkromné konto cez predražené, zdĺhavé, aj keď transparentné, práce a služby.



Chcem zmeniť komunikáciu magistrátu a jeho poslaneckého zboru s obyvateľstvom tak, aby každý obyvateľ Bratislavy vedel, ktorý poslanec zastupuje, respektíve nezastupuje jeho záujmy. Po mojom nástupe do funkcie sa uskutoční ako prvý krok audit ľudského potenciálu. A taktiež i hodnotový v porovnaní s majetkovým, spojený s pohovormi s každým poslancom osobitne, ako i s poslaneckými klubmi priamo vo volebných obvodoch, za ktoré boli zvolení, identifikujúc, ktoré a koho záujmy považujú za dôležité.



Odborníkov v samospráve chcem dobre zaplatiť a aktivistom, ale i odborníkom, dať víziu uplatnenia ich nadšenia.









-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo takto postupujete?-





Mojim tímom sú odborní zamestnanci magistrátu a organizácií samosprávou zriadených, ktorí pracujú v prospech občanov. Nezastupujem záujmy žiadneho tímu/poslaneckého klubu, ale ochraňujem záujmy a napĺňam potreby všetkých občanov.









Okrem Andreja Trnovca sa o post primátora Bratislavy uchádza aj Miroslav Heredoš (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Martin Jakubec (ĽSNS), Rudolf Kusý (Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Aliancia), ktorému vyjadril podporu aj Hlas-SD, Martin Mlýnek (OKS, OĽANO, NOVA, Zmena zdola), Peter Poláček (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS) a Miroslav Vetrík (Život – národná strana).