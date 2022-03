V Ábelovej našlo útočisko 37 utečencov, ostať by mohli aj natrvalo

Na snímke rekonštrukcia starých domov v Ábelovej, ktoré majú v budúcnosti slúžiť ako zázemie pre zamestnancov miestnej farmy a tiež na agroturistiku 16. marca 2022. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Ábelová 16. marca (TASR) – V obci Ábelová v okrese Lučenec našlo útočisko 37 ľudí utekajúcich pred vojnou z ukrajinských miest Kyjev a Charkov. Na obecnom úrade budú čoskoro navštevovať jazykový kurz slovenčiny a niektorí z nich už prejavili záujem zostať i natrvalo. Pre TASR to uviedol starosta Jaroslav Maslen." uviedol Maslen.Dočasné ubytovanie vojnovým utečencom Maslen ponúkol v niekoľkých zrekonštruovaných domoch, ktoré pred rokmi sám odkúpil ako opustené nehnuteľnosti. Domy mali slúžiť ako ubytovanie pre zamestnancov farmy, ktorú v Ábelovej vlastní a tiež na agroturistiku, o ktorú je v regióne čoraz väčší záujem. V dokončených domoch sa dočasne ubytovali utečenci z Ukrajiny, ďalšiu desiatku starých domov práve rekonštruujú." doplnil Maslen s tým, že celkovo by takto vedeli v Ábelovej prichýliť približne 50 ľudí. Ženám z ukrajinského vidieka by vraj vedel okamžite ponúknuť aj prácu na miestnej farme, ktorá v súčasnosti zamestnáva tri desiatky ľudí.Okrem starostu rodinám z Ukrajiny pomohli i ďalší obyvatelia či susedné samosprávy. Do zbierky materiálnej pomoci na obecnom úrade sa zapojili i rôzne firmy a organizácie. "" poznamenal Maslen. Z finančnej pomoci zatiaľ rodinám hradia najmä nákupy potravín či dreva na kúrenie.Podľa Maslena by utečenci z Ukrajiny, ktorí sa rozhodnú na Slovensku zostať, mohli pomôcť rozvoju Ábelovej, o ktorý sa tu pokúšajú už dlhší čas. Kedysi v obci žilo vyše 1600 ľudí, dnes ich je približne 200. Úpadok podľa starostu naštartovala kolektivizácia pôdy po nástupe socializmu a postupné odsťahovanie sa rodín do miest. Veľká časť domov tak ostala opustená, množstvo z nich dnes využívajú chalupári.