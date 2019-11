Pri Abovciach sa prevrátila cisterna s nebezpečnou látkou

Abovce 3. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode cisterny v katastri obce Abovce v okrese Rimavská Sobota. Cisterna prevážajúca nebezpečnú látku toluendiisokyanát sa prevrátila do jarku pri ceste.



Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Farkasová, po príchode hasiči prezreli celý plášť cisterny, ktorý sa pri nehode nepoškodil a nebezpečná látka neunikla do prostredia. "Hasiči momentálne zachytávajú unikajúce prevádzkové kvapaliny a pohonné látky, po príchode náhradnej cisterny budú do nej prečerpávať nebezpečnú látku," priblížila Farkasová. Pri nehode sa nikto nezranil. Na mieste zasahujú hasiči z Tornale, Revúcej, Banskej Bystrice a Rimavskej Soboty.