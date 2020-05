Sládok: Časti stropu zo starého domu skončili namiesto skládky v múzeu

Abrahám 7. mája (TASR) – Pred uložením na skládku stavebného odpadu sa podarilo v obci Abrahám v okrese Galanta zachrániť pamiatkarom zo staršieho domu určeného na asanáciu dva maľované prievlaky drevených trámových stropov s datovaním 1857. Stanú sa súčasťou zbierok Západoslovenského múzea. Informoval o tom Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava.



Upozornil, že zo slovenských obcí sa postupne z dôvodu novej výstavby vytrácajú objekty, ktoré sú nositeľmi urbanistických a architektonických hodnôt a dokladujú stavebný vývoj konkrétneho sídla. Ak pri búraní starej stavby príde k nálezu pamiatkovej hodnoty, je každý občan v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu povinný oznámiť ho KPÚ. "Vhodné je taktiež vopred informovať, ak má dôjsť k asanácii staršej stavby, aby KPÚ mohol zabezpečiť jeho dokumentáciu," uviedol Sládok. Pri vypratávaní alebo búraní starých objektov môže dôjsť aj k nálezu listinných dokumentov. Ak by ich obsah, pôvod alebo čas vzniku vytvárali predpoklad, že by mohlo ísť o archívny dokument, je, ako doplnil, povinnosť ich predložiť archívu.



V prípade domu v Abraháme majiteľ súhlasil so zachovaním a uložením prievlakov a trámov do múzea. V čase obhliadky bol dom už dlhšie bez strešnej konštrukcie, drevené časti boli vystavené poveternostným vplyvom a poškodené. "Nápisy na prievlakoch sú odkazom nielen na majiteľov domu, ale i tesára - rezbára, ktorý drevenú trámovú konštrukciu vyrobil. Prievlaky disponujú viacerými pamiatkovými hodnotami – výtvarnou, umeleckoremeselnou, dokumentačnou, hodnotou veku a historickou hodnotou," dodal Sládok.