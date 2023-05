Absolútnym víťazom Junior Internet Amavet 2023 sa stal Dávid Pilarčík

Bratislava 3. mája (TASR) - Absolútnym víťazom súťaže Junior Internet Amavet 2023 sa stal Dávid Pilarčík s projektom na verejnú dopravu a zdieľanú mobilitu Is it here. TASR o tom v stredu za organizátorov súťaže informoval Ján Nemec.



"O úspechu projektu rozhodovala originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj responzivita, návštevnosť a zabezpečenie," ozrejmil. Víťazný projekt, aplikácia IsItHere, informuje o odchodoch prostriedkov verejnej dopravy v štyroch mestách - v Bratislave, Nitre, Trenčíne a v Žiline a o zdieľanej doprave.



Žiaci základných a stredných škôl do súťaže prihlásili 317 projektov. Do finále postúpilo 60 žiakov s 51 projektami.