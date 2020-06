Ľubotice majú prvú slovenskú drogéria s výlučne odbornými pracovníkmi

Ľubotice 24. júna (TASR) – Prvú predajňu drogérie na Slovensku, ktorú vedú len absolventi odborného výcviku, otvorili v stredu v Ľuboticiach pri Prešove. Ide o štyri absolventky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prešove. Na škole v rámci duálneho vzdelávania praxovali pre firmu, v ktorej sa po maturite aj zamestnali.



„Výhoda je v tom, že poznáte svojich kolegov už od prvého ročníka. Nemusíte sa báť, že nastúpite po škole do práce alebo nenastúpite, že prácu mať nebudete," uviedla pre TASR vedúca filiálky Ľubotice, DM drogerie markt Denisa Horváthová.



Podľa koordinátora duálneho vzdelávania firmy Marcela Blaščáka je pre študentov výhodou, že po skončení štúdia môžu nastúpiť do zamestnania.



„Má to výhodu aj pre zamestnávateľa. Znižujeme fluktuáciu, máme ľudí, ktorí nás už poznajú. K septembru 2019, čiže k začiatku školského roka, ktorý sa teraz končí, sme mali 91 žiakov, z toho 44 bolo prvákov, čo je o 57 percent viac, ako to bolo rok predtým," priblížil Blaščák na margo vzdelávacieho programu, ktorý realizujú od roku 2012.



Firma spolupracuje okrem prešovskej školy aj s Obchodnou akadémiou na Račianskej ulici v Bratislave, ktorá v systéme duálneho vzdelávania pripravuje študentov na budúce povolanie v oblasti financie a controlling. Okrem OA spolupracuje firma s ďalšími 13 strednými odbornými školami v rámci celého Slovenska, kde žiaci študujú v odbore obchodný pracovník.



Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania v celom Prešovskom kraji zapojených 35 škôl so 627 žiakmi vrátane súkromných škôl a 361 firmami.



„Skôr sú to malé firmy s menším počtom žiakov. Napriek tomu si myslím, že to číslo je dobré. Takáto predajňa môže byť príkladom pre mladších žiakov, ktorí zvažujú voľbu štúdia, možno budúceho povolania. Je dôkazom toho, že aj stredné odborné vzdelanie môže pripraviť človeka kvalitne a môže rozbehnúť dobrú a úspešnú kariéru v jeho živote," dodal vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie Úradu Prešovského samosprávneho kraja Miroslav Vaško.