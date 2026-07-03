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Absolventi univerzity tretieho veku v Nitre ukončia štúdium promóciou
Univerzita zabezpečuje celoživotné záujmové vzdelávanie občanov už viac ako 30 rokov.
Autor TASR
Nitra 3. júla (TASR) - V akademickom roku 2025/2026 ukončí na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre vzdelávanie 115 frekventantov univerzity tretieho veku. Ako uviedla UKF, v piatok popoludní si v aule univerzity na slávnostnej promócii prevezmú osvedčenia o absolvovaní vzdelávacích programov.
V tomto akademickom roku absolventi univerzity tretieho veku zavŕšili štúdium v 13 vzdelávacích programoch. „Študenti - seniori absolvovali jednoročné, dvojročné i trojročné vzdelávacie programy venované prírodným vedám, histórii, zdraviu, štúdiu angličtiny, sociálnej oblasti, psychológii, umeniu a informačným technológiám. K najstarším absolventom patrí vyše 80-ročný pán, ktorý má doma osvedčenia o absolvovaní už viacerých vzdelávacích programov,“ priblížila Mária Ivančíková z oddelenia pre vzdelávanie UKF.
Univerzita zabezpečuje celoživotné záujmové vzdelávanie občanov už viac ako 30 rokov. „Vzdelávacie programy v rámci univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre navštevujú všetci tí, ktorí majú záujem prehĺbiť a doplniť si vedomosti a praktické zručnosti v rôznych oblastiach. Podmienkou prijatia je vek minimálne 50 rokov a maturitná skúška,“ informovala UKF.
Ako doplnila, seniori majú možnosť študovať na univerzite tretieho veku aj v akademickom roku 2026/2027. „V ponuke sú programy s dĺžkou vzdelávania jeden, dva a tri roky. Zamerané sú napríklad na environmentálne povedomie, literatúru, kinematografiu, jazykové vzdelávanie, archeológiu, psychológiu, umenie i dejiny,“ doplnila univerzita.
V tomto akademickom roku absolventi univerzity tretieho veku zavŕšili štúdium v 13 vzdelávacích programoch. „Študenti - seniori absolvovali jednoročné, dvojročné i trojročné vzdelávacie programy venované prírodným vedám, histórii, zdraviu, štúdiu angličtiny, sociálnej oblasti, psychológii, umeniu a informačným technológiám. K najstarším absolventom patrí vyše 80-ročný pán, ktorý má doma osvedčenia o absolvovaní už viacerých vzdelávacích programov,“ priblížila Mária Ivančíková z oddelenia pre vzdelávanie UKF.
Univerzita zabezpečuje celoživotné záujmové vzdelávanie občanov už viac ako 30 rokov. „Vzdelávacie programy v rámci univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre navštevujú všetci tí, ktorí majú záujem prehĺbiť a doplniť si vedomosti a praktické zručnosti v rôznych oblastiach. Podmienkou prijatia je vek minimálne 50 rokov a maturitná skúška,“ informovala UKF.
Ako doplnila, seniori majú možnosť študovať na univerzite tretieho veku aj v akademickom roku 2026/2027. „V ponuke sú programy s dĺžkou vzdelávania jeden, dva a tri roky. Zamerané sú napríklad na environmentálne povedomie, literatúru, kinematografiu, jazykové vzdelávanie, archeológiu, psychológiu, umenie i dejiny,“ doplnila univerzita.