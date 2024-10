Absolventi Univerzity tretieho veku v Prešove vystavujú fotografie

Prešov 3. októbra (TASR) - Výstavu fotografií minuloročných absolventov Univerzity tretieho veku (UTV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sprístupnili v utorok (1. 10.) v Univerzitnej knižnici (UK) PU v Prešove. Pätnásť fotografov - seniorov vo veku od 62 do 82 rokov vystavuje 53 svojich prác, ktoré zahŕňajú širokú škálu žánrov. Najviac sú zastúpené umelecké fotografie - krajina, architektúra, portrét, no nájdu sa tu aj reportážne fotografie. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Termín otvorenia výstavy, začiatok októbra, mesiaca úcty k starším, si organizátori výstavy nezvolili náhodou.



"Štrnásť absolventov UTV PU, vrátane ich lektora a profesionálneho fotografa Stanislava Mihalíka, je už vo veku, kedy bezpečne vedia odlíšiť pravé hodnoty od balastu a nepotrebujú sa 'hrať' na umelcov. Prešli už dlhú cestu od všadeprítomného cvakania k fotografovaniu," uviedol vo svojom príhovore riaditeľ UK PU Peter Haľko.



Zároveň vyzdvihol, že každý jeden z vystavujúcich umelcov si plne zasluhuje úctu, ale aj uznanie za svoju tvorbu a predovšetkým za pozitívny a tvorivý prístup k životným výzvam.



"Dnes je vernisáž vizuálnych konceptov autorov prezentujúcich médium fotografie. Je v nich proces, trpezlivosť, vnímavosť, remeslo, postreh a pohotovosť. Túto výnimočnosť fotografického zrenia cítim v každom zábere tejto výstavy," zhodnotil kurátor výstavy Jaro Ondo, vysokoškolský pedagóg pôsobiaci v Inštitúte hudobného a výtvarného umenia (IHVU) Filozofickej fakulty (FF) PU.



Na záver vernisáže vystúpil za všetkých jeden z vystavujúcich autorov Ján Marián Marhulík. "Vita brevis, ars longa - Umenie je večné, život krátky. Tento Hippokratov výrok sa stal východiskom pre skupinu 'dozrievajúcich', ktorí si uvedomili, že nemôžu si vybrať, koľko rokov sa dožijú, ale môžu si zvoliť koľko života svojim rokom dokážu dať," povedal Marhulík.



S hudobným programom vystúpili študentky Katedry hudby IHVU FF PU. Výstava bude v Univerzitnej knižnici PU sprístupnená do 8. novembra.