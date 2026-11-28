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Absolvovať prehliadku mestskej veže môžu s lampášmi v rukách v Trnava
Uskutočnia sa v termíne od 1. do 16. decembra, vždy v utorok a stredu.
Autor TASR
Trnava 28. novembra - Mestská veža v Trnave sa počas adventu ponorí do prítmia, záujemcovia môžu absolvovať jej prehliadku s lampášmi v rukách. Večerné prehliadky priblížia príbehy mestských hlásnikov a legendy známej trnavskej pamiatky. Uskutočnia sa v termíne od 1. do 16. decembra, vždy v utorok a stredu. TASR o tom informovala Viera Nováková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
„Prehliadky mestskej veže s lampášom sa konajú pravidelne iba počas adventného obdobia, vďaka čomu ide o výnimočný zážitok s vianočnou atmosférou,“ priblížil Alexander Prostinák z OOCR. Na návštevníkov čaká 143 schodov a sprievodca v historickom kostýme. Začiatok prehliadok je naplánovaný na 17.00 a 18.30 h. Počas adventných trhov bude zároveň mestská veža sprístupnená v predĺžených otváracích hodinách.
„Prehliadky mestskej veže s lampášom sa konajú pravidelne iba počas adventného obdobia, vďaka čomu ide o výnimočný zážitok s vianočnou atmosférou,“ priblížil Alexander Prostinák z OOCR. Na návštevníkov čaká 143 schodov a sprievodca v historickom kostýme. Začiatok prehliadok je naplánovaný na 17.00 a 18.30 h. Počas adventných trhov bude zároveň mestská veža sprístupnená v predĺžených otváracích hodinách.