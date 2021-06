Abstraktnú tvorbu Karola Molnára sprístupnili v ružomberskej galérii

Ružomberok 25. júna (TASR) – Abstraktnú tvorbu výtvarníka Karola Molnára mapuje výstava, ktorú v tomto týždni sprístupnili v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku. K výstave vychádza aj 40-stranový dvojjazyčný slovensko-anglický katalóg s odbornou štúdiou kurátorky Zsófie Kiss-Szemánovej a s obrazovou prílohou vystavených diel. TASR o tom informovala Klára Hudáková z oddelenia marketingu a tvorby programov Slovenskej národnej galérie.



"Molnárova tvorba má niekoľko stálych charakteristických znakov – senzualizmus, ktorý sa v spôsobe maľby prejavoval najmä v plastickosti postáv, sýtej a pestrej farebnosti, práci so svetlom, svetelným jasom vychádzajúcim zo samotnej maľby a v prevládajúcej silnej až vibrujúcej dynamike ťahov štetca. Aj rozpätie tém a motívov, ktoré siahalo od ženských postáv, tanečníc a cirkusantov cez krajinomaľby a zátišia až po výjavy s koňmi alebo vojnové námety, malo svoje korene v senzualizme, vďaka ktorému je Molnárova tvorba jednotná," opísala kurátorka výstavy Kiss-Szemán.



Výstava v Galérii Ľudovíta Fullu predstavuje časť abstraktnej tvorby výtvarníka od začiatku 40. rokov do konca 60. rokov 20. storočia. Molnárove abstraktné diela podľa Hudákovej reagovali na vojnové udalosti a stali sa nositeľom vizuálneho výrazu celkovej pochmúrnej atmosféry. "Neskôr vzniklo ale aj množstvo diel, ktorých témou bola harmónia, hudba a jej základné prvky," dodala.



Najväčší vplyv na výtvarníkovu tvorbu mal František Kupka, ktorého ateliér pri Paríži navštevoval v roku 1938. Molnárove abstraktné diela vznikali následne v Anglicku v období 1941 až 1945, v Prahe v rokoch 1945 až 1948 a neskôr v 60. rokoch 20. storočia.



Výstava potrvá do 22. augusta.