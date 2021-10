Aby okres Humenné nebol čierny, musí zaočkovať 440 osôb nad 50 rokov

Humenné 28. októbra (TASR) – Aby okres Humenné nebol čiernym podľa COVID automatu, v najbližších dňoch sa proti ochoreniu COVID-19 musí zaočkovať 440 osôb nad 50 rokov. Informuje o tom humenská samospráva na svojej internetovej stránke v súvislosti s očkovaním bez registrácie, ktoré v meste na piatok a sobotu (29. - 30. 10.) zorganizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK).



"Aktuálne, k 25. októbru, je zaočkovaných 61,7 percenta ľudí z vekovej kategórie '50 plus'. Ak dosiahneme hranicu 65-percentnej zaočkovanosti, okres Humenné sa vráti do bordovej farby," uvádza Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu s tým, že 3,3-percentný rozdiel predstavuje 440 osôb. Uvedená zaočkovať reprezentuje stav v okresnom meste. Ako doplnil, v rámci celkovej populácie mesta sa zaočkovanosť aspoň prvou dávkou vakcín proti novému koronavírusu aktuálne pohybuje na úrovni 42,87 percenta.



PSK bude očkovanie bez potreby predchádzajúcej registrácie v piatok a sobotu realizovať v obchodnom centre na Štefánikovej ulici. Dostupné bude od 10.00 do 17.00 h. Na zaočkovanie vakcínou Janssen je potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz a preukaz poistenca.