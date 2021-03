Aby sa netvorili rady, Vranov nad Topľou počas víkendu otvorí MOM

Vranov nad Topľou 11. marca (TASR) – Záujem o antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 je počas víkendových dní v meste Vranov nad Topľou veľký. Aby obyvatelia nemuseli pred testovacími miestami čakať v radoch, samospráva počas nasledujúceho víkendu (13. - 14. 3.) otvorí svoje mobilné odberové miesto (MOM) v športovej hale. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.



"Keďže uplynulý víkend sa pri súkromných odberných miestach tvorili rady a poniektorí obyvatelia na odbernom mieste čakali viac ako hodinu, mesto sa rozhodlo počas nasledujúceho víkendu obnoviť činnosť svojho MOM, a to v mestskej športovej hale," uviedla s tým, že odbery tu bude vykonávať jeden testovací tím. Mestské MOM bude v prevádzke v čase od 8.00 do 17.00 h s prestávkou medzi 12.00 a 13.00 h. V meste okrem neho funguje aktuálne počas celého týždňa ďalších sedem súkromných odberových miest.



Vranovská samospráva mala od januárového skríningového testovania otvorené svoje MOM trikrát. "Doteraz Ministerstvo vnútra SR mestu uhradilo spolu 39.000 eur, a to za januárové skríningové testovanie a za testovanie, ktoré mesto organizovalo začiatkom februára," doplnila Fedorňáková. Či tieto financie pokryli náklady uviesť nevedela, keďže napríklad ochranné pracovné pomôcky už v súčasnosti samospráva dokupuje len podľa potreby.