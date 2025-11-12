< sekcia Regióny
Adamjak: Dostupným bývaním s podporou možno predísť odobratiu detí
Strata bývania je podľa jeho slov v praxi častým dôvodom rozdelenia rodiny.
Autor TASR
Košice 12. novembra (TASR) - Vyňatiu dieťaťa z rodiny sa podľa organizácie Úsmev ako dar dá vo väčšine prípadov predísť, jedným z riešení je včasná pomoc v podobe dostupného sociálneho bývania s odborným sprevádzaním. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal výkonný riaditeľ organizácie Štefan Adamjak.
Strata bývania je podľa jeho slov v praxi častým dôvodom rozdelenia rodiny. Pre chudobu, záškoláctvo či nepriaznivé bytové podmienky je na Slovensku ročne vyňatých viac ako 1000 detí, v 90 percentách prípadov ide o neodkladné opatrenie.
Výskumy organizácie ukazujú, že viac ako polovica detí by sa mohla vrátiť domov, keby sa s ich rodinou systematicky pracovalo. Ako uviedol, Úsmev ako dar poskytol za prvé tri kvartály tohto roka viac ako 8000 poradenstiev a terapií pre 530 rodín, čo pomohlo zachrániť 748 detí. V mnohých prípadoch riešili otázku bývania.
Organizácia prevádzkuje 41 bytov po celom Slovensku, kde rodiny nachádzajú dôstojné bývanie, za ktoré platia pre ne dostupný nájom. Dlhodobo poskytuje útočisko rodinám v núdzi aj v Sociálnom dome sv. Norberta v Jasove v okrese Košice - okolie, kde býva šesť rodín s 19 deťmi. Adamjak pripomenul, že vlani v decembri tam došlo k havárii kanalizácie. „Rodiny tam nemohli žiť, nevedeli by fungovať - ani by nám to štát nedovoľoval a deti by boli odobrané,“ vysvetlil s tým, že sa to týkalo štyroch rodín, ktoré dočasne presťahovali inde. Medzitým poškodené byty v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, darcami a dobrovoľníkmi zrekonštruovali.
„Dohovor o právach dieťaťa jednoznačne hovorí, že spoločnosť je povinná urobiť všetko pre to, aby deti mohli vyrastať vo svojich rodinách. Podľa našich dát vyplýva, že deti sa viac boja rozpadu rodiny ako smrti,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý vyzdvihol Úsmev ako dar, ako aj ďalšie organizácie, ktoré poskytujú konkrétnu pomoc rodinám.
Adamjak upozornil, že podľa najnovšej správy o chudobe na Slovensku žije v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 980.000 ľudí, čo je najviac od roku 2015. Najohrozenejšie sú pritom jednorodičovské rodiny, domácnosti s troma a viac deťmi a osamelo žijúce seniorky nad 65 rokov. Znepokojujúci je podľa neho aj nárast takzvanej pracujúcej chudoby.
