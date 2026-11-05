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A.Daško: Prejavy násilia, zastrašovania či ponižovania sú neprijateľné
Splnomocnenec vlády verí, že príslušné orgány prípad dôsledne vyšetria a v prípade potvrdenia viny budú voči zodpovedným osobám vyvodené príslušné dôsledky v súlade so zákonom.
Autor TASR,aktualizované
Veľká Lomnica/Bratislava (TASR) - Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška mrzí incident, ktorý sa stal ešte minulý týždeň v obci Veľká Lomnica v Kežmarskom okrese. V reakcii pre TASR uviedol, že akékoľvek prejavy násilia, zastrašovania či ponižovania sú neprijateľné a je potrebné ich jednoznačne odsúdiť bez ohľadu na to, kto sa ich dopustí. Udalosť sa stala 29. októbra, pričom verejnosť sa o nej dozvedela až tento týždeň prostredníctvom videa, ktoré sa šírilo na sociálnej sieti. Je na ňom vidieť, ako skupina detí bije mladé dievča a dokonca ho vyzliekla donaha. Prípadom sa zaoberá polícia.
Splnomocnenec vlády verí, že príslušné orgány prípad dôsledne vyšetria a v prípade potvrdenia viny budú voči zodpovedným osobám vyvodené príslušné dôsledky v súlade so zákonom. Zároveň si želá, aby sa podobné incidenty už nikdy neopakovali. „Je dôležité, aby rodičia viedli svoje deti k vzájomnému rešpektu, tolerancii a úcte k druhým. Násilie nemá v našej spoločnosti miesto,“ dodáva Daško. Potvrdil, že o prípad sa bude značne zaujímať.
Polícia v súvislosti s medializáciou prípadu upozorňuje, že fyzické napadnutie dieťaťa je neprijateľné za akýchkoľvek okolností. „Každý takýto skutok berieme vážne a postupujeme pri ňom dôsledne, nestranne a bez ohľadu na pôvod či postavenie osôb, ktoré sa na ňom mali podieľať. Zároveň dôrazne odmietame, aby bol citlivý prípad, ktorého obeťami sú maloleté osoby, zneužívaný na sociálnych sieťach na presadzovanie vlastných politických cieľov, šírenie nenávisti, kolektívne obviňovanie alebo vyvolávanie napätia medzi ľuďmi,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove. Takéto konanie podľa polície nepomáha poškodeným, nevedie k spravodlivosti a môže ešte viac zasiahnuť deti a ich rodiny. Dodáva, že pri vyšetrovaní prípadu nebude robiť rozdiely podľa emócií, komentárov či výziev. „Konáme podľa zákona, na základe zistených skutočností a v záujme ochrany všetkých detí a bezpečnosti obyvateľov,“ uzavrelo KR PZ.
Splnomocnenec vlády verí, že príslušné orgány prípad dôsledne vyšetria a v prípade potvrdenia viny budú voči zodpovedným osobám vyvodené príslušné dôsledky v súlade so zákonom. Zároveň si želá, aby sa podobné incidenty už nikdy neopakovali. „Je dôležité, aby rodičia viedli svoje deti k vzájomnému rešpektu, tolerancii a úcte k druhým. Násilie nemá v našej spoločnosti miesto,“ dodáva Daško. Potvrdil, že o prípad sa bude značne zaujímať.
Polícia v súvislosti s medializáciou prípadu upozorňuje, že fyzické napadnutie dieťaťa je neprijateľné za akýchkoľvek okolností. „Každý takýto skutok berieme vážne a postupujeme pri ňom dôsledne, nestranne a bez ohľadu na pôvod či postavenie osôb, ktoré sa na ňom mali podieľať. Zároveň dôrazne odmietame, aby bol citlivý prípad, ktorého obeťami sú maloleté osoby, zneužívaný na sociálnych sieťach na presadzovanie vlastných politických cieľov, šírenie nenávisti, kolektívne obviňovanie alebo vyvolávanie napätia medzi ľuďmi,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove. Takéto konanie podľa polície nepomáha poškodeným, nevedie k spravodlivosti a môže ešte viac zasiahnuť deti a ich rodiny. Dodáva, že pri vyšetrovaní prípadu nebude robiť rozdiely podľa emócií, komentárov či výziev. „Konáme podľa zákona, na základe zistených skutočností a v záujme ochrany všetkých detí a bezpečnosti obyvateľov,“ uzavrelo KR PZ.