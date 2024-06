Administratívnu budovu na Technickej ulici v Bratislave budú obnovovať

Bratislava 1. júna (TASR) - Mesto Bratislava plánuje zrekonštruovať administratívnu budovu na Technickej ulici číslo 6. Mesto vyhlásilo na rekonštrukciu tender za viac ako 2,8 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Hovorca Bratislavy Peter Bubla pre TASR priblížil, že pôjde o komplexnú rekonštrukciu administratívnej budovy na účely Komunálneho podniku.



"Objekt administratívnej budovy je toho času v zlom technickom stave a je využívaný len čiastočne," uviedla samospráva v súťažných podkladoch. Cieľom podľa neho je kompletná obnova so zreteľom na zníženie energetickej náročnosti objektu.



Plánujú sa tam realizovať opatrenia na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, zníženie environmentálnej náročnosti budovy či štandardizácia dispozično-technickej vybavenosti, zabezpečením hygienických štandardov a vytvorením pracovných podmienok pre zamestnancov. Súčasťou rekonštrukcie sú aj sadové úpravy objektu.



Lehota na predkladanie ponúk je do 7. júna.