Adopcia chodníkov na údržbu sa osvedčila, košický projekt pokračuje

Košice 13. októbra (TASR) – Mesto Košice bude pokračovať v projekte Adoptuj si chodník a zarábaj. Záujemcovia o ručné odpratávanie snehu a ľadu sa tak v najbližšom čase budú môcť opäť zaregistrovať cez mobilnú aplikáciu Zimná údržba. K dispozícii bude viac úsekov ako uplynulú zimu, na adopciu je v meste určených zatiaľ 700 chodníkov. Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal primátor Jaroslav Polaček, pilotný projekt sa osvedčil - chodníky boli vyčistené rýchlejšie a kvalitnejšie, finančná úspora pritom presiahla sumu štvrť milióna eur.



Všetci tí, ktorí sa na adopcii chodníkov zúčastnili už v minulej sezóne, môžu svoj záujem nahlasovať od 20. októbra. Odmenou za ich pracovnú pohotovosť bude zvýšený paušál z minuloročných 180 eur na súčasných 220 eur. Paušál pre novozaregistrovaných predstavuje sumu 200 eur a svoj záujem môžu nahlasovať od 1. novembra. Všetci dobrovoľníci dostanú za každé vyčistenie chodníka od snehu alebo ľadu okrem paušálu aj odmenu päť eur.



Podľa Polačeka si uplynulú zimnú sezónu občania adoptovali viac ako 90 percent z ponúkaných 600 chodníkov, teraz predpokladajú ešte vyšší záujem. Ak by rovnaké služby počas minulej sezóny vykonávala súkromná firma, podľa neho by to mesto vyšlo na viac ako 500.000 eur. Pripomenul, že projekt vznikol aj v súvislosti s takzvanou chodníkovou novelou. Kým sa mesto v roku 2018 staralo o 120 kilometrov chodníkov, v súčasnosti je to 420 kilometrov. „Teda desať percent je nastavených tak, že si ich budú môcť Košičania adoptovať. Žiadna spoločnosť nedokáže vyčistiť naraz približne 40 kilometrov chodníkov,“ dodal.



Podľa koordinátora tohto projektu Petra Berinštera sa vlani údržbe chodníkov venovali najmä Košičania, no zaregistrovaných bolo aj desať zahraničných študentov. Z celkového počtu zapojených ľudí bolo asi 40 percent žien. Ako uviedol, chodník, o ktorý sa chce dobrovoľník starať, by mal byť čo najbližšie k jeho bydlisku. Počas zimnej sezóny aplikácia SMS notifikáciou užívateľov upozorní, že na ich úsekoch je potrebné vykonať údržbu. Vyčistenie chodníka sa dokladuje nahratím fotografií pred a po vyčistení. Jednotlivé úseky majú zväčša od 47 až 53 štvorcových metrov a ich dĺžka dosahuje okolo 30 až 35 metrov. „Mesto poskytne posypový materiál a základné technické zabezpečenie, zvyšok si zaobstará užívateľ vo vlastnej réžii,“ uvádza magistrát.



Pripomína, že aj naďalej nesie zodpovednosť za prípadné úrazy chodcov na adoptovaných chodníkoch mesto ako správca komunikácie, ktoré je na takéto možnosti poistené, a nie užívateľ aplikácie, ktorý sa o ne počas zimy stará.



Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke zimnaudrzba.kosice.sk.