Advent na Nitrianskom hrade pozýva na cestu do stredoveku i koncerty

Nitra 25. novembra (TASR) - Na Nitrianskom hrade sa 3. decembra začne adventný program. Ako uviedli organizátori, jeho súčasťou budú až do 22. decembra prehliadky so sprievodcom, stredovek v Gotickej priekope a hudobný a duchovný program doplnený jedlami a nápojmi z Vazulovej veže.



Návštevníci hradu si budú môcť v adventnom období pozrieť v Katedrále sv. Emeráma vzácny betlehem. Spoločne so sprievodcami si pozrú aj interiér chrámu a vystúpia na hradnú vežu. "Hudobníci zo zoskupenia LHP muzika ponúknu 4. decembra na hradbách adventné tóny a sviatočnú atmosféru. V dňoch 10. a 11. decembra si môžu záujemcovia užiť stredovek v Gotickej priekope. Ochutnajú stredovekú kuchyňu, spoznajú staré remeslá a vyskúšajú si zbroj. Pre najmenších je pripravená aj detská aréna," informovali organizátori z neziskovej organizácie Castellum.



Ako pripomenuli, 11. decembra budú z Nitrianskeho hradu vyslaní koledníci Dobrej noviny. V rovnaký deň zaznie v katedrálnom chráme slávnostný organový koncert. "Svätá omša spojená s odovzdaním betlehemského svetla sa bude konať v Katedrále sv. Emeráma 18. decembra," doplnili organizátori.