Advent v Bojniciach sa začne rozsvietením vianočného stromčeka
Večerné prehliadky sviatočne vyzdobeným zámkom v sprievode lektora budú môcť záujemcovia navštíviť 30. novembra a nasledovne počas decembrových piatkov a sobôt od 17.00 h do 19.00 h.
Autor TASR
Bojnice 24. novembra (TASR) - Advent v Bojniciach sa začne 30. novembra rozsvietením vianočného stromčeka s grófom Jánom Františkom Pálffym. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pripravilo na prvú adventnú nedeľu večerné prehliadky vianočne vyzdobeného zámku, informovalo o tom na svojom webe.
„Už 30. novembra o 16.30 h spoločne rozsvietime Bojnice nádejou v sprievode svetielok na čele s grófom Jánom Pálffym. Tento rok rozžiarime nielen vianočný strom, ale i nové osvetlenie aleje, prvú sviečku na adventnom venci a dokonca i park a zámok,“ priblížilo múzeum.
SNM - Múzeum Bojnice pripravilo na tento deň i prehliadky zámku, tie sa následne budú konať počas celého adventného obdobia. „Počas adventu na Bojnickom zámku sa spolu s bojnickým panstvom návštevníci prenesú do čias, keď sa Vianoce slávili so zbožnosťou, noblesou i pôžitkom,“ doplnilo múzeum.
Podujatie je súčasťou adventného programu projektu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice pod názvom Zima nielen na hrade s podtitulom Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja.
