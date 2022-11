Advent v Prievidzi bude patriť trhom, koncertom i výlovu kaprov

Prievidza 30. novembra (TASR) - Advent v Prievidzi ponúkne vianočné trhy, blší trh, koncerty miestnych umelcov i výlov kaprov. Program pripravilo mesto a Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) až do konca decembra, otvorí ho Mikuláš sprievodom mestom v nedeľu (4. 12.) a ukončí vítanie nového roka. TASR o tom informovala referentka propagácie KaSS Nina Pekárová.



"Vianoce v meste otvorí Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorí budú prechádzať mestom na Mikulášskom vláčiku. Poslednou zastávkou Mikuláša je Námestie slobody, kde spolu s anjelikmi rozsvieti vianočný stromček a rozdá deťom sladkosti," uviedla Pekárová.



Mikuláš podľa nej príde do Prievidze aj v piatok (2. 12.), a to na rozprávkové predstavenie v podaní Divadla "A" a Divadla Shanti do domu kultúry.



KaSS pripravilo i vianočnú edíciu blšieho trhu a výpredaj vyradených kníh, ktorý bude 10. decembra na Námestí slobody. Žiaci Základnej umeleckej školy L. Stančeka sa zase predstavia na vianočnom koncerte v dome kultúry 14. decembra.



"Vianočné trhy sa uskutočnia od 13. do 23. decembra, centrum mesta v tomto období zaplnia stánky s občerstvením a aj sezónny trh s predajom," doplnila Pekárová. Súčasťou trhov bude podľa nej aj kultúrny program, v ktorom sa predstavia miestne spevácke skupiny, folkloristi či deti z miestnych škôl.



Tradičný vianočný výlov kaprov na námestí sa bude konať 22. decembra, 23. decembra prídu skauti s Betlehemským svetlom. "Chýbať nebude ani pravá Štefanská veselica, a to 26. decembra v kultúrnom dome v Necpaloch, ako i silvestrovské oslavy. Posledný deň starého roka ponúkne silvestrovskú zabíjačku i nočnú zábavu a vítanie nového roka na námestí," dodala Pekárová.