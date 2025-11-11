< sekcia Regióny
Advent v Trnave bude v znamení svetla, zborového spevu i pomoci
Trnavský advent otvorí 28. novembra o 17.30 h alegorický sprievod s magickými bytosťami a lampášmi.
Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Tohtoročný Advent v Trnave sa ponesie v znamení svetla, zborového spevu i pomoci. Otvorenie adventných trhov je naplánované na piatok 28. novembra. Potrvajú do pondelka 22. decembra. Informovala o tom Barbora Hudáková z mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave.
Trnavský advent otvorí 28. novembra o 17.30 h alegorický sprievod s magickými bytosťami a lampášmi. Vyštartuje z Námestia SNP a prinesie svetlo až na Trojičné námestie, kde spoločne celé námestie odpočíta rozsvietenie vianočného stromčeka. „Tento rok pôjde o 12-metrový smrek, ktorý darovala mestu rodina z Brestovian,“ priblížili z mestského kultúrneho strediska.
Program na Trojičnom námestí bude prebiehať každý týždeň od stredy do nedele. „Na pódiu sa vystriedajú obľúbené kapely, zborové vystúpenia aj malí umelci zo ZUŠ-iek. Na pódium priveje Hudbu z Marsu, Funny Fellows, Ukitas, Tamaru Kramar až po Bukasový masív,“ doplnili.
Súčasťou nedieľ budú štyri adventné koncerty v Kostole Sv. Jakuba. Otvorí ich 30. novembra Bratislavský chlapčenský zbor so sopranistkou Adrianou Šimkovou, 7. decembra sa predstaví Katarína Koščová v sprievode kapely, sláčikového kvarteta a speváckeho zboru. Nasledovať bude Zimná symfónia s trnavskými umelcami a zbormi Cantica Kids a Cantica Nova a poslednú adventnú nedeľu uzavrie Nebeská muzika z Terchovej.
Najmenších čaká v piatok 5. decembra o 17.30 h na Trojičnom námestí stretnutie s Mikulášom spolu s vystúpením Spievankova. Detský program vyvrcholí 31. decembra Silvestrom pre deti. Synagóga ožije počas nedeľných popoludní rozprávkami. Na Mikulášskom námestí budú od 19. do 21. decembra stredoveké adventné trhy. Vždy v utorok a stredu sa budú môcť záujemcovia vydať s lampášom na mestskú vežu.
V meste sa rozšíri svetelná výzdoba. „Po prvý raz sa rozsvieti Strelecká ulica a inštalácie sa rozšíria aj na Námestie SNP, do Ružového parku a na Námestie sv. Mikuláša, kde pribudnú menšie svetelné prvky,“ dodali. Nové osvetlenie dostanú aj mestská veža, Pracháreň a Emmerova vila.
Peniaze za zálohované poháre bude vo výkupných stánkoch možné získať naspäť nielen v hotovosti, ale aj na účet. „Návštevníci budú môcť tento rok prvýkrát priamo podporiť neziskové organizácie z regiónu a svoj pohárik im darovať, či už ho priamo zaniesť do charitatívneho stánku alebo na výkupné miesto,“ ozrejmili.
Sviatočné obdobie uzavrie novoročný koncert Trnavského komorného orchestra, ktorý je naplánovaný na 1. januára 2026 v Kostole sv. Jakuba.
