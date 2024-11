Advent v Trnave sa začne v piatok 29. novembra rozsvietením stromčeka

Trnava 11. novembra (TASR) - Adventné trhy na Trojičnom námestí v Trnave sa začnú v piatok 29. novembra kultúrnym programom a rozsvietením stromčeka. Pätnásťmetrová jedľa tento rok pricestuje na námestie zo Suchej nad Parnou. Mestské kultúrne stredisko - Zaži v Trnave o tom informovalo na svojom webe.



"V deň otvorenia adventu sa začne o 17.00 h na pešej zóne nezvyčajný anjelský sprievod, ktorý prejde po Hlavnej ulici a symbolicky prinesie do Trnavy vianočné svetlo," priblížili zo Zaži v Trnave. Na čele sprievodu bude slávnostne pochodovať Dychový orchester Brezno. Zo sprievodu budú vyčnievať nadrozmerné anjelské postavy. Atmosféru rozsvietenia stromčeka podporí koncertom speváčka a skladateľka Slávka Tkáčová.



Stromček na Trojičnom námestí skrášli 170 nových ozdôb. "Voňavé konáre mu oživia modré a zlaté gule, 65-centimetrové snehové vločky a na vrchole sa bude vynímať takmer metrový ligotavý špic. Po okrajoch sa budú okolo neho ťahať svetielka, ktoré vytvoria v noci tajomné svetelné šapitó," dodali z kultúrneho strediska. Na Hlavnej ulici pribudnú nové girlandy.



Trnavské adventné trhy budú sprevádzať viaceré hudobné vystúpenia. "Do Trnavy prídu roztancovať námestie také mená ako Polemic, Kmeťoband či Funny Fellows. Náladu spríjemnia aj Paper Moon Trio, Slniečko, Bukasový masív a mnohí ďalší," podotkli. Predstavia sa aj spevácke zbory. "Okrem domácej Tirnavie, Cantica Nova a Cantica (Z)nova k nám prvýkrát zavíta aj miešaný spevácky zbor Choirchestra z Brna," dodali z kultúrneho strediska. Na deti čakajú tanečné štvrtky a rozprávky.



Detské divadielka sa tento rok presunú z radnice do priestorov Synagógy - Centra súčasného umenia. Na Mikulášskom námestí budú od 13. do 15. decembra stredoveké adventné trhy. Vo františkánskom Kostole sv. Jakuba sa uskutoční séria štyroch adventných koncertov. Počas adventných utorkov budú rozprávkové prehliadky Mestskej veže. Silvester v Trnave sa ponesie v rodinnej atmosfére s programom pre deti o 18.00 h. Nový rok otvoria slávnostným koncertom v Kostole sv. Jakuba.