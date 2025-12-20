< sekcia Regióny
Adventné obdobie v centre Banskej Bystrice vrcholí živým betlehemom
Biblický príbeh v podaní Spoločnosti veselých šermiarov Cassanova si budú môcť návštevníci pozrieť v sobotu o 16.00, 17.00 a 18.00 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. decembra (TASR) - Obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice čaká v sobotu popoludní v centre mesta živý betlehem v podaní Spoločnosti veselých šermiarov Cassanova. Podujatím na nádvorí Barbakánu v meste vrcholí adventné obdobie. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Živý betlehem prinesie do centra Banskej Bystrice ukážku biblického príbehu, v rámci ktorého sa návštevníci budú môcť stretnúť s anjelom, živými zvieratami i padajúcou hviezdou. „Pre malých i veľkých divákov je to napriek zime zaujímavé pripomenutie si skutočného významu Vianoc pred sviatkami lásky a pohody,“ uviedla banskobystrická samospráva s tým, že živý betlehem má v historickom centre dlhoročnú tradíciu a koná sa už po osemnásty raz.
Biblický príbeh v podaní Spoločnosti veselých šermiarov Cassanova si budú môcť návštevníci pozrieť v sobotu o 16.00, 17.00 a 18.00 h. Neskôr sa bude konať i charitatívny večer na Starej tržnici. Sobotňajšie podujatie ukončí adventné obdobie v Banskej Bystrici, vianočný program bude pokračovať v piatok (26. 12.) Pastierskymi Vianocami v Sásovej a v nedeľu 28. decembra baníckymi koledami vo farskom kostole.
