Adventné trhy sa v Trnave začnú pochodom a rozsvietením stromčeka

Trnava 29. novembra (TASR) - Adventné trhy v Trnave sa začnú anjelským pochodom a rozsvietením vianočného stromčeka v piatok o 17.00 h na Trojičnom námestí. Na čele sprievodu bude slávnostne pochodovať dychový orchester, atmosféru rozsvietenia stromčeka podporí o 18.00 h hudobný koncert. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



"Stretneme sa o 17.00 h na Námestí SNP, odkiaľ v sprievode anjelov prinesieme vianočné svetlo na Trojičné námestie," priblížila. Návštevníci si môžu priniesť lampáš, prípadne si ho možno prísť vyrobiť v piatok o 15.00 h do Kreatívneho centra na Hlavnej ulici.



Na čele sprievodu bude slávnostne pochodovať Dychový orchester Brezno. Zo sprievodu budú vyčnievať nadrozmerné anjelské postavy. "Po sprievode spoločne rozžiarime vianočný stromček a večer zakončí o 18.00 h koncert Slávky Tkáčovej," dodalo mesto.



Trhy budú prevádzať viaceré hudobné vystúpenia. "Do Trnavy prídu roztancovať námestie také mená, ako Polemic, Kmeťoband či Funny Fellows. Náladu spríjemnia aj Paper Moon Trio, Slniečko, Bukasový masív a mnohí ďalší," podotkli. Na deti čakajú napríklad tanečné štvrtky a rozprávky. Počas adventných utorkov to zase budú rozprávkové prehliadky Mestskej veže.



Na Mikulášskom námestí budú od 13. do 15. decembra stredoveké adventné trhy. Vo františkánskom Kostole sv. Jakuba sa uskutoční séria štyroch adventných koncertov. Silvester v Trnave sa ponesie v rodinnej atmosfére s programom pre deti o 18.00 h. Nový rok otvoria slávnostným koncertom v Kostole sv. Jakuba.



Tohtoročné adventné trhy sa ponesú v znamení ekológie. Nápoje sa budú podávať vo vratných pohároch. Majú objem 0,2 litra a sú vhodné aj na horúce nápoje až do teploty 120 stupňov Celzia. Tvorí ich 100-percentný polypropylén a sú certifikované. Budú so zimným, respektíve vianočným motívom.