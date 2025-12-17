< sekcia Regióny
Adventnú atmosféru v Trnave obohatia Stredoveké adventné trhy
Svoje umenie predstavia kováči, sviečkari či výrobcovia vianočných oblátok.
Autor TASR
Trnava 17. decembra (TASR) - Adventnú atmosféru v Trnave obohatia od piatka 19. decembra do nedele 21. decembra Stredoveké adventné trhy situované na Námestí sv. Mikuláša. Každoročne sa konajú na mieste, kde sa aj pred stovkami rokov odohrával trhový život. Informoval o tom riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.
Svoje umenie predstavia kováči, sviečkari či výrobcovia vianočných oblátok. Nebudú chýbať jedlá pripravované podľa starých receptúr a teplý punč varený nad ohňom. Na deti čaká farmársky dvor so zvieratami a svoje vianočné priania si môžu napísať husacím pierkom namočeným do atramentu. O zábavu sa postarajú aj žongléri a koledníci, ktorých na Mikulášske námestie prináša drevený adventný kalendár.
„Víkend, počas ktorého sa konajú Stredoveké adventné trhy, je už tradične súčasťou programu Adventu v Trnave. Trhy sa konajú pri kostole, kde sa historicky odohrával trhový život mesta - aj tým nadväzujeme na históriu tohto miesta. Návštevníkom tak ponúkame autentický návrat v čase spojený s adventnou atmosférou v pomalšom tempe,“ priblížil Prostinák.
Na ponuku štvrtého adventného víkendu nadväzuje aj Trnavské osvetové stredisko. Len pár krokov od dejiska stredovekých trhov, v Dome hudby Mikuláša Schneidra Trnavského, pripravilo na sobotu 20. a nedeľu 21. decembra podujatie Čas radosti a veselosti. „Na nádvorí domu potešia návštevníkov folklórne vystúpenia a tiež ponuka ručne vyrábaných výrobkov,“ doplnil.
Viera Tranžíková z OOCR Trnava Tourism informovala aj o piatkovom adventnom benefičnom koncerte v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, ktorého cieľom je podpora obnovy tejto významnej pamiatky. Výťažok z koncertu bude venovaný na rekonštrukčné a konzervačné práce najväčšej gotickej stavby v Trnavskom kraji.
„V historickom priestore baziliky vystúpi holandská hráčka na panovu flautu Liselotte Rokyta. Ďalšími účinkujúcimi budú huslistka a speváčka Jana Andevská a organista a skladateľ Stanislav Šurin, ktorý v uplynulom období koncertoval aj v parížskej Katedrále Notre-Dame,“ ozrejmila Tranžíková.
Svoje umenie predstavia kováči, sviečkari či výrobcovia vianočných oblátok. Nebudú chýbať jedlá pripravované podľa starých receptúr a teplý punč varený nad ohňom. Na deti čaká farmársky dvor so zvieratami a svoje vianočné priania si môžu napísať husacím pierkom namočeným do atramentu. O zábavu sa postarajú aj žongléri a koledníci, ktorých na Mikulášske námestie prináša drevený adventný kalendár.
„Víkend, počas ktorého sa konajú Stredoveké adventné trhy, je už tradične súčasťou programu Adventu v Trnave. Trhy sa konajú pri kostole, kde sa historicky odohrával trhový život mesta - aj tým nadväzujeme na históriu tohto miesta. Návštevníkom tak ponúkame autentický návrat v čase spojený s adventnou atmosférou v pomalšom tempe,“ priblížil Prostinák.
Na ponuku štvrtého adventného víkendu nadväzuje aj Trnavské osvetové stredisko. Len pár krokov od dejiska stredovekých trhov, v Dome hudby Mikuláša Schneidra Trnavského, pripravilo na sobotu 20. a nedeľu 21. decembra podujatie Čas radosti a veselosti. „Na nádvorí domu potešia návštevníkov folklórne vystúpenia a tiež ponuka ručne vyrábaných výrobkov,“ doplnil.
Viera Tranžíková z OOCR Trnava Tourism informovala aj o piatkovom adventnom benefičnom koncerte v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, ktorého cieľom je podpora obnovy tejto významnej pamiatky. Výťažok z koncertu bude venovaný na rekonštrukčné a konzervačné práce najväčšej gotickej stavby v Trnavskom kraji.
„V historickom priestore baziliky vystúpi holandská hráčka na panovu flautu Liselotte Rokyta. Ďalšími účinkujúcimi budú huslistka a speváčka Jana Andevská a organista a skladateľ Stanislav Šurin, ktorý v uplynulom období koncertoval aj v parížskej Katedrále Notre-Dame,“ ozrejmila Tranžíková.