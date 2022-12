Stredoslovenské múzeum pripravilo netradičný adventný kalendár

Banská Bystrica 12. decembra (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici prichádza v predvianočnom období k návštevníkom s netradičným adventným kalendárom. Každý deň prostredníctvom príbehov na svojich sociálnych sieťach múzeum odkrýva tajomstvo publikácií, suvenírov či propagačného materiálu, ktoré sú súčasťou jeho troch domov – Thurzov a Matejov dom ako aj Tihányiovský kaštieľ. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



"Návštevníci si ich v predvianočnom čase môžu zakúpiť v pokladniciach za zvýhodnenú cenu alebo s možnosťou kúpy 1+1 zdarma. Lákavou ponukou je i možnosť zapojiť sa do zlosovania o dve voľné vstupenky do SSM. Každý, kto si zakúpi niečo malé na pamiatku do 21. decembra, dostane zlosovateľný lístok s kontaktným formulárom, ktorý vyplní a odovzdá v pokladnici. Adventný kalendár tak pripomína, čo všetko sa dá v múzeu nielen vidieť, ale aj kúpiť," priblížila Kurtíková.



Ako dodala, napríklad v Matejovom dome si spomedzi darčekových predmetov možno stále zakúpiť balíček troch sériových eurobankoviek SSM s nízkym číslom do 100, a tiež bankovky s číslami významných míľnikov dejín, ako sú rok 1848, 1914, 1918, 1968, 1993 či zaujímavé čísla 1000 alebo 1900. V balíčku je tiež publikácia o menovej reforme, dve zlaté vstupenky na návštevu všetkých expozícií múzea a reprezentatívna obálka na bankovky.