Adventný koncert Prešovskej univerzity sa niesol v znamení noci a svetla Foto: Marcel Mravec, CCKV PU

Prešov 8. decembra (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove zorganizovala v poradí IX. ročník adventného koncertu PU, ktorý sa za prísnych opatrení uskutočnil v pondelok (7. 12.) podvečer v historickej sále Parku kultúry a oddychu. Jeho bohatý program, tvorený prevažne umelcami z univerzity, bol divákom sprostredkovaný aj živým online prenosom.povedal v úvode koncertu rektor PU Peter Kónya.Symbolicky sa tohtoročný adventný koncert niesol v znamení názvu Z noci do svetla...vysvetlila scenáristka, dramaturgička a režisérka koncertu Jana Hudáková z Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty (FF) PU.V prvej časti koncertu sa predstavili členovia zboru Iuventus Paedagogica pod vedením Tatiany Švajkovej a spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckej teologickej fakulty na čele so zbormajstrom Mariánom Baranom. Svoj talent predviedla aj zaslúžilá umelkyňa z Ukrajiny Liubov Gunder, ktorá zároveň klavírne sprevádzala sólový spev Andrey Nemcovej z Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF PU.priblížil prorektor PU Gabriel Paľa, ktorý organizačne zastrešoval prípravu koncertu.V tretej časti odzneli koledy a predvianočné pastorále Folklórneho súboru Torysa pod taktovkou umeleckého vedúceho Vladimíra Marušina. Štvrtý programový blok otvoril spevácky zbor Nostro Canto na čele so zbormajsterkou Tatianou Švajkovou.Záver sviatočnej atmosféry umocnilo vystúpenie komorného orchestra Camerata Academica.