Adventný program na Nitrianskom hrade ponúkne výstavy i koncerty

Nitra 5. decembra (TASR) - Výstavu betlehemov, tvorivé dielne i koncerty ponúkne adventný program na Nitrianskom hrade. Ako informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR), podujatia sa budú konať v hradnej katedrále, Diecéznom múzeu a ďalších priestoroch hradu až do 22. decembra.



Najbližším podujatím bude Vianočný trh, ktorý sa na hrade uskutoční 7. decembra. "Ponúkne výrobky od regionálnych producentov a miestnych remeselníkov. V rovnaký deň bude v Gotickej priekope sprístupnená aj Farma sv. Vendelína so živými ovečkami," uviedli organizátori z neziskovej organizácie Castellum.



Súčasťou podujatí je aj Adventné sprevádzanie po Nitrianskom hrade, prehliadky Diecézneho múzea i hradnej veže. Tvorivé dielne pre deti sa budú konať 14. decembra. Okrem toho sa v katedrále budú každú adventnú nedeľu konať benefičné organové koncerty. "V hradnej katedrále bude 15. decembra otvorená aj výstava Betlehemy zo sveta. V rovnaký deň bude sprístupnený tiež unikátny betlehem, ktorý sem bude premiestnený z Diecézneho múzea," pripomenuli organizátori.



Koledníci Dobrej noviny budú z katedrálneho chrámu vyslaní 15. decembra. "Skautov, ktorí prinesú Betlehemské svetlo, privítame na slávnostnej omši 22. decembra. Následne ho roznesú do obcí a miest Nitrianskej diecézy," dodali organizátori.