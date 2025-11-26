< sekcia Regióny
Adventný program v Nitre ponúkne výstavy, koncerty i dielničky
V Gotickej priekope bude od 6. do 21. decembra umiestnená Farma sv. Vendelína s ovečkami.
Autor TASR
Nitra 26. novembra (TASR) - Adventný a vianočný program na Nitrianskom hrade ponúkne prehliadky Diecézneho múzea, výstavu betlehemov, koncerty i Farmu sv. Vendelína či vianočný minitrh. Ako informovala nezisková organizácia Castellum, jednotlivé podujatia sa budú konať od 30. novembra 2025 až do 6. januára 2026.
Počas adventných dní bude okrem expozície Diecézneho múzea sprístupnená počas víkendov aj hradná veža, spolu s výstavou Ponížená veža - príbeh veže Katedrály sv. Emeráma. Podujatia predvianočného obdobia otvorí Sprievod svetla 30. novembra so začiatkom o 16.30 h. Jeho súčasťou je posvätenie adventného venca pred Biskupským palácom, zapálenie prvej adventnej sviece a lampášový sprievod tmou hradným kopcom.
Adventný program ponúkne aj podujatie Vianoce z minulosti v Diecéznej knižnici. Návštevníkom ponúkne od 30. novembra do 19. decembra autentickú atmosféru Vianoc 19. storočia. „Uvidia, aké boli vianočné sviatky v minulosti i to, čo o sviatočných udalostiach hovoria články zo storočných novín či päťstoročných kníh,“ uviedli organizátori.
V Gotickej priekope bude od 6. do 21. decembra umiestnená Farma sv. Vendelína s ovečkami. Výstava Betlehemy zo sveta bude na hrade sprístupnená od 13. decembra. V rovnaký deň sa bude konať Vianočný minitrh s ponukou keramiky, šperkov, výšiviek, sviečok a domácich pochúťok. „Svätá omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny do celej Nitrianskej diecézy sa bude konať takisto 13. decembra,“ pripomenulo nitrianske biskupstvo.
Vianočné dielničky spojené so zdobením medovníčkov a výrobou ikebany sa budú konať 20. decembra. Svätá omša za účasti skautov, ktorí prinesú Betlehemské svetlo sa uskutoční 21. decembra o 9.00 h. „Slávnostné koncerty sa v hradnej katedrále budú konať 26. decembra o 18. hodine, kedy sa predstaví zbor Psallite Deo. Slávnostný Trojkráľový koncert v podaní LHP muziky a hostí sa uskutoční 6. januára 2026 o 16. hodine,“ doplnili organizátori.
Počas adventných dní bude okrem expozície Diecézneho múzea sprístupnená počas víkendov aj hradná veža, spolu s výstavou Ponížená veža - príbeh veže Katedrály sv. Emeráma. Podujatia predvianočného obdobia otvorí Sprievod svetla 30. novembra so začiatkom o 16.30 h. Jeho súčasťou je posvätenie adventného venca pred Biskupským palácom, zapálenie prvej adventnej sviece a lampášový sprievod tmou hradným kopcom.
Adventný program ponúkne aj podujatie Vianoce z minulosti v Diecéznej knižnici. Návštevníkom ponúkne od 30. novembra do 19. decembra autentickú atmosféru Vianoc 19. storočia. „Uvidia, aké boli vianočné sviatky v minulosti i to, čo o sviatočných udalostiach hovoria články zo storočných novín či päťstoročných kníh,“ uviedli organizátori.
V Gotickej priekope bude od 6. do 21. decembra umiestnená Farma sv. Vendelína s ovečkami. Výstava Betlehemy zo sveta bude na hrade sprístupnená od 13. decembra. V rovnaký deň sa bude konať Vianočný minitrh s ponukou keramiky, šperkov, výšiviek, sviečok a domácich pochúťok. „Svätá omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny do celej Nitrianskej diecézy sa bude konať takisto 13. decembra,“ pripomenulo nitrianske biskupstvo.
Vianočné dielničky spojené so zdobením medovníčkov a výrobou ikebany sa budú konať 20. decembra. Svätá omša za účasti skautov, ktorí prinesú Betlehemské svetlo sa uskutoční 21. decembra o 9.00 h. „Slávnostné koncerty sa v hradnej katedrále budú konať 26. decembra o 18. hodine, kedy sa predstaví zbor Psallite Deo. Slávnostný Trojkráľový koncert v podaní LHP muziky a hostí sa uskutoční 6. januára 2026 o 16. hodine,“ doplnili organizátori.