Adventom na hornej Nitre a Považí budú ľudí sprevádzať zemepáni
Podujatia počas adventu v rámci projektu pripravujú nielen inštitúcie, ale i miestni podnikatelia.
Autor TASR
Bojnice 23. novembra (TASR) - Adventom na hornej Nitre a Považí budú obyvateľov a návštevníkov sprevádzať zemepáni. Nový projekt cestovného ruchu Zima nielen hrade - Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horná Nitra-Bojnice ponúkne v Bojniciach, Prievidzi, Handlovej a Trenčíne množstvo podujatí, zapoja sa do neho inštitúcie i podnikatelia. Hlavný program sa uskutoční počas štyroch adventných víkendov.
„Tento rok sme pripravili pilotné podujatie, ktoré má byť zaujímavou a netradičnou alternatívou k vianočným trhom. Uskutoční sa počas všetkých štyroch adventných víkendov, návštevníkov nimi prevedú štyria zemepáni. Každé mesto má zvoleného svojho zemepána, v Trenčíne sa bude nachádzať Žigmund Luxemburský, v Bojniciach Ján František Pálffy, v Prievidzi Mária Terézia a v Handlovej Henrich Kricker,“ načrtla pre TASR riaditeľka OOCR Andrea Freimann.
Podujatia počas adventu v rámci projektu pripravujú nielen inštitúcie, ale i miestni podnikatelia. „V každom meste sa uskutočnia na iných miestach. Inšpiráciou nám bolo bojnické podujatie Legendy ožívajú, ktoré má rovnako viac stanovíšť. V Bojniciach sme ich počas nášho projektu už zadefinovali, pôjde o Bojnický zámok, kaviareň, nádvorie mestskej knižnice či naše ďalšie členské prevádzky. Bude ich osem, v Prievidzi tri a v Handlovej desať,“ priblížila Freimann.
Advent na Považí a hornej Nitre podľa nej bude nielen o gastronómii, rôznych aktivitách či predaji, ale hlavne o tematickom programe, ktorý bude niekde vhodnejší pre rodiny s deťmi, niekde pre partnerské dvojice či pre seniorov.
Hornonitrianska OOCR pripravila k projektu i mobilnú aplikáciu. „Na to, aby sa návštevník zorientoval v množstve programu, vyvíjame novú aplikáciu Po stopách zážitkov. Výnimočná bude tým, že v nej bude okrem iného implementovaná aj rozšírená realita,“ ozrejmila riaditeľka OOCR.
V aplikácii podľa nej verejnosť nájde mapu stanovíšť, čo sa na nich a v akých časoch bude odohrávať, v rámci virtuálnej reality užívateľov zemepán alebo stopy navedú k ďalšiemu stanovišťu alebo miestu, kam chcú ísť.
Každé mesto má tiež pridelený jeden konkrétny víkend, počas ktorého bude realizovať hlavný program. V Trenčíne to bude 28. až 30. novembra, v Prievidzi 5. až 7. decembra, v Handlovej 12. až 14. decembra, prvý ročník projektu vyvrcholí v Bojniciach 19. až 21. decembra.
Podujatie organizuje OOCR región Horná Nitra - Bojnice s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región a OOCR Trenčín a okolie.
