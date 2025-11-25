< sekcia Regióny
Adventom v Prievidzi bude návštevníkov sprevádzať Mária Terézia
Prievidza bude v rámci projektu Zima nielen na hrade - Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja hostiteľom podujatí počas druhého adventného víkendu, program pripravila počas všetkých štyroch.
Autor TASR
Prievidza 25. novembra (TASR) - Adventom v Prievidzi bude obyvateľov i návštevníkov mesta sprevádzať Mária Terézia. Samospráva pripravila program počas všetkých štyroch adventných víkendov, ponúkne dobové ukážky, výstavy, remeselníkov i hudobné vystúpenia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Prievidza bude v rámci projektu Zima nielen na hrade - Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja hostiteľom podujatí počas druhého adventného víkendu, program pripravila počas všetkých štyroch. „Spolu s našou patrónkou Máriou Teréziou sme pre obyvateľov a návštevníkov mesta pripravili sériu podujatí, ktoré ich prevedú sviatočnou atmosférou a duchom dávnych čias,“ uviedla riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi Dana Horná.
Mesto prinesie počas adventu i niekoľko noviniek „Program sa prvýkrát rozšíri aj do menej známych zákutí centra mesta - výnimočné prostredie ponúkne nádvorie Meštianskeho domu, kde návštevníci zažijú dobovú atmosféru, hudbu aj historické ukážky. Svoje brány otvorí aj Galéria Imricha Vysočana, v ktorej budú sprístupnené zaujímavé výstavy počas viacerých adventných dní,“ priblížila vedúca kancelárie primátorky mesta Diana Šurkalová Dušeková.
Okrem tradičného pódia na Námestí slobody sa podľa nej časť programu odohrá aj priamo na ľadovej ploche, trhy bude môcť verejnosť navštíviť na Námestí slobody, Námestí piaristov a na nádvorí Meštianskeho domu. „Veríme, že všetky tieto novinky aj vďaka spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Horná Nitra - Bojnice prispejú k tomu, aby bol tohtoročný advent v Prievidzi skutočne výnimočný a nezabudnuteľný,“ podotkla.
Celý projekt Zima nielen na hrade - Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja zastrešuje OOCR Región Horná Nitra - Bojnice. „KaSS v Prievidzi vyskladalo pre naše mesto pestrý kultúrny program, ktorý osloví všetky generácie. Turisticko-informačná kancelária pripravuje jedinečnú komentovanú večernú prehliadku Piaristického kostola a referát obchodu a cestovného ruchu mestského úradu zabezpečuje organizáciu vianočných trhov, ktoré dotvoria atmosféru celého podujatia,“ dodala Šurkalová Dušeková.
