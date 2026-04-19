Advokáti v Žiari poskytnú záujemcom bezplatné právne poradenstvo
Registrácia ani prihlasovanie vopred nie sú potrebné, stačí prísť v uvedenom čase.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 19. apríla (TASR) - V Žiari nad Hronom môžu obyvatelia v stredu 22. apríla využiť bezplatné právne poradenstvo. Túto službu pripravuje Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie a k dispozícii bude každému, kto potrebuje radu v právnych otázkach. Informoval o tom žiarsky primátor Peter Antal.
Ako priblížil, akcia sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Žiari nad Hronom od 9.00 do 14.00 h. Registrácia ani prihlasovanie vopred nie sú potrebné, stačí prísť v uvedenom čase. Pomoc advokátov môžu podľa jeho slov záujemcovia využiť pri rôznych témach - či už ide o rodinné, pracovné, spotrebiteľské, občianske alebo iné právne záležitosti.
„Som rád, že aj v našom meste bude táto služba opäť dostupná, pretože odborná rada môže mnohým ľuďom pomôcť zorientovať sa v náročnej situácii a predísť zbytočným problémom,“ podotkol Antal.
Samospráva doplnila, že počas minulých rokov možnosť bezplatnej pomoci využívali stovky záujemcov, ktorí potrebovali poradiť v rozličných oblastiach práva. Bezplatné práve poradenstvo sa zároveň uskutočňuje aj v ďalších mestách po celom Slovensku.
