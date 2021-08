Aeroklub Prievidza oslavuje 70 rokov svojej činnosti

Prievidza 30. augusta (TASR) - Aeroklub Prievidza rozvíja svoju činnosť viac ako 70 rokov. Okrúhle výročie fungovania klubu, ktorý bol počas svojho pôsobenia organizátorom i viacerých vrcholných leteckých súťaží, si pripomenuli jeho členovia a priatelia uplynulý víkend na letisku v Prievidzi.



Konštruktér lietadiel a bývalý reprezentant v bezmotorovom lietaní Tadeáš Wala pôsobí v prievidzskom aeroklube už od roku 1957. "Keď som sem prišiel, aeroklub sa obmedzoval viac-menej na školenie baníckych učňov. Moji kolegovia v aeroklube hovoria, že som bol ten, kto pomohol klubu rozletu na prelety. Začal som robiť prelety a, nakoniec, nejaké skúsenosti mám, zúčastnil som sa v roku 1957 na majstrovstvách republiky a v roku 1959 som sa stal majstrom republiky," načrtol pre TASR Wala. Podľa svojich slov bol možno tým, kto inšpiroval svojich kolegov, aby robili prelety.



Prievidzský aeroklub je dnes známy po celom svete cez organizáciu vrcholných podujatí v bezmotorovom lietaní. Okrem iného, v roku 2010 organizoval majstrovstvá sveta v bezmotorovom lietaní, v roku 2019 majstrovstvá Európy. Už 13 rokov organizuje medzinárodnú súťaž FCC gliding, ktorú piloti považujú za neoficiálne majstrovstvá sveta. "V 50. rokoch 20. storočia som zaviedol súťaž pre pilotov na prelety, kde sa bodovali uletené trate. Zúčastnilo sa na nej vtedy šesť až osem pilotov, ktorí mali ambíciu urobiť nejaký výkon. Potom sa to rozrastalo, v 70. rokoch sme boli najaktívnejším plachtárskym odborom na Slovensku. Nalietali sme spolu najväčší počet kilometrov medzi aeroklubmi," spomenul Wala.



Prezident aeroklubu Roman Leporis podľa svojich slov verí, že činnosť klubu pretrvá aj do budúcnosti. "V súčasnosti máme ľudí zanietených pre lietanie, ale potrebujeme vychovať novú generáciu, a to je najväčšou métou, ktorú by sme sa mali snažiť dosiahnuť, teda zvýšenie členskej základne a budovanie ďalšej generácie," skonštatoval.



Aeroklub založili v roku 1950 a dnes je záujmovým neziskovým občianskym združením. V súčasnosti má 100 členov. Má štyri odbory - bezmotorový, motorový, parašutistický a balónový.