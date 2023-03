Aerotermálnu energiu na vykurovanie ZŠ chce Muráň využívať budúcu zimu

Muráň 14. marca (TASR) - V základnej škole s materskou školou v obci Muráň v okrese Revúca plánujú na vykurovanie priestorov využívať aerotermálnu energiu. Výmenu starých plynových kotlov za novú technológiu by chceli stihnúť do budúcej zimnej vykurovacej sezóny. Pre TASR to uviedol starosta obce Roman Goldschmidt.



Samospráva v rámci projektu počíta s výmenou vykurovacieho zariadenia v budove školy. V súčasnosti tam využívajú štyri teplovodné plynové kondenzačné kotle, ktoré plánujú nahradiť šiestimi plynovými tepelnými čerpadlami umiestnenými v exteriéri budovy. Hlavným cieľom je zvýšenie účinnosti prevádzky vykurovania a úspora nákladov. "Aj teraz mala škola nedoplatok na dofinancovaní vo výške asi 18.000 eur," skonštatoval starosta.



Na projekt zníženia energetickej náročnosti zdroja tepla v budove školy získala obec Muráň z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 450.000 eur, o poskytnutie nenávratného finančného príspevku žiadali ešte v roku 2021. "Najskôr nám zrušili verejné obstarávanie, menila sa vyhláška a museli sme ho robiť nanovo," vysvetlil Goldschmidt.



Aktuálne samospráva čaká na kontrolu verejného obstarávania, víťazným uchádzačom o zákazku sa s ponukou vo výške približne 450.000 eur stala spoločnosť Ekomos. S využívaním aerotermálnej energie v budove školy by chcela obec začať už nasledujúce zimné vykurovacie obdobie, samotné práce by mali trvať približne šesť mesiacov.