Aevis sa obracia na prokuratúru ohľadom zonácii Polonín
Zonácia NP Poloniny je podľa Aevis kľúčová nielen pre ochranu prírody a Stariny, ale aj pre budúci rozvoj regiónu.
Autor TASR
Snina 30. septembra (TASR) - Nezisková organizácia Aevis podala podnet na prokuratúru, hovorí o vážnych pochybeniach pri príprave zonácie Národného parku (NP) Poloniny. Organizácia o tom informovala TASR s tým, že podľa jej zistení došlo k manipulácii s návrhom zonácie a dodatočným zmenám vo vyhodnotení pripomienok. Žiada prešetriť postup Okresného úradu v Prešove.
„V marci 2025 Správa Národného parku (NP) Poloniny na pokyn Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zmenila už raz vyhodnotené pripomienky. Výsledkom je zásadne iný návrh zonácie NP ako ten, ktorý do procesu vstupoval ešte v roku 2022. Prakticky ide o úplne novú zonáciu NP, ktorá však v takejto podobe nebola prerokovaná v súlade so zákonom,” uviedol riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník, podľa ktorého ide o účelové zmeny. Postup považuje za neodborný, netransparentný a v rozpore so zákonom. Organizácia zároveň tvrdí, že opakovane upozorňovala Okresný úrad v Prešove na pochybenia.
Najvážnejšou zmenou má byť dramatické oslabenie plánovanej ochrany Polonín, pričom viac ako 80 percent NP by po novom nemalo byť dostatočne chránených. Aevis hovorí aj o ohrození vodárenskej nádrže Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. Tvrdí, že podľa zmeneného návrhu zonácie sa má výrazne znížiť jej ochrana.
