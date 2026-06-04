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Aevis upozorňuje na ohrozenie UNESCO v Poloninách,Lesy SR to odmietajú
Podľa údajov, ktoré organizácia analyzovala, sa má v roku 2026 v Poloninách ťažiť drevo na šiestich percentách územia nárazníkovej zóny UNESCO.
Autor TASR
Snina 4. júna (TASR) - V Národnom parku (NP) Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO. Organizácia Aevis upozorňuje, že súčasná aj plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Lesy SR tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že postupujú v súlade s legislatívou, programami starostlivosti o lesy a pod dohľadom orgánov ochrany prírody.
Podľa údajov, ktoré organizácia analyzovala, sa má v roku 2026 v Poloninách ťažiť drevo na šiestich percentách územia nárazníkovej zóny UNESCO. Podľa podmienok ochrany lokality by pritom rozsah zásahov nemal ročne prekročiť jedno percento jej výmery. „Objem a intenzita ťažby dreva v Poloninách na rok 2026 navodzujú dojem, že prioritou tam nie je ochrana prírody, ale snaha vyťažiť a predať čo najviac dreva ešte pred schválením zonácie,“ uviedol riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník.
Lesy SR potvrdili, že v širšej nárazníkovej zóne majú na rok 2026 plánovanú ťažbu v objeme 37.540 kubických metrov dreva. „Ide o zákonnú a plánovanú lesohospodársku činnosť realizovanú v súlade s programom starostlivosti o lesy a princípmi prírode blízkeho hospodárenia. Ťažba zahŕňa obnovné aj výchovné zásahy, ktorých cieľom je zabezpečenie stability lesných porastov, ich generačnej obnovy, zdravotného stavu a dlhodobej ekologickej odolnosti,“ uviedla Laura Tettingerová z internej a externej komunikácie Lesov SR. Dodala, že používané hospodárske postupy sú výrazne šetrnejšie a realizujú sa najmä formou jednotlivého alebo maloplošného skupinového výberu.
Aevis tvrdí, že viac ako polovica zásahov sa má týkať povodia vodárenskej nádrže Starina. Lesy SR uviedli, že OZ Ulič tam na jednom lesnom obvode plánuje ťažbu 4445 kubických metrov dreva a činnosti majú prebiehať v súlade s pravidlami ochrany vodárenského zdroja. Lesy SR zároveň pripomenuli, že v povodí Stariny hospodária aj ďalší obhospodarovatelia.
Slovensko spolu s ďalšími 17 krajinami zdieľa lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. „Slovensko sa zaviazalo, že prijme opatrenia aj nad rámec základných požiadaviek UNESCO, aby sa tým dosiahla maximálna ochrana starých bukových lesov a pralesov. Akákoľvek činnosť by mala minimalizovať negatívny vplyv na územie a posilňovať ochranu prírody. To sa však v Poloninách nedeje a situácia sa, naopak, zhoršuje,“ skonštatoval Mičaník.
Podľa štátneho podniku výška obnovnej úmyselnej ťažby počas kalendárneho roka neprekračuje desatinu objemu obnovnej ťažby odporúčanej programom starostlivosti o lesy pre vlastnícky celok v národnom parku. Lesy SR argumentujú aj tým, že územie UNESCO sa za uplynulých 19 rokov rozšírilo o 12.692,66 hektára, čo podľa nich dokumentuje posilňovanie ochrany prírodne hodnotných území.
Podľa údajov, ktoré organizácia analyzovala, sa má v roku 2026 v Poloninách ťažiť drevo na šiestich percentách územia nárazníkovej zóny UNESCO. Podľa podmienok ochrany lokality by pritom rozsah zásahov nemal ročne prekročiť jedno percento jej výmery. „Objem a intenzita ťažby dreva v Poloninách na rok 2026 navodzujú dojem, že prioritou tam nie je ochrana prírody, ale snaha vyťažiť a predať čo najviac dreva ešte pred schválením zonácie,“ uviedol riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník.
Lesy SR potvrdili, že v širšej nárazníkovej zóne majú na rok 2026 plánovanú ťažbu v objeme 37.540 kubických metrov dreva. „Ide o zákonnú a plánovanú lesohospodársku činnosť realizovanú v súlade s programom starostlivosti o lesy a princípmi prírode blízkeho hospodárenia. Ťažba zahŕňa obnovné aj výchovné zásahy, ktorých cieľom je zabezpečenie stability lesných porastov, ich generačnej obnovy, zdravotného stavu a dlhodobej ekologickej odolnosti,“ uviedla Laura Tettingerová z internej a externej komunikácie Lesov SR. Dodala, že používané hospodárske postupy sú výrazne šetrnejšie a realizujú sa najmä formou jednotlivého alebo maloplošného skupinového výberu.
Aevis tvrdí, že viac ako polovica zásahov sa má týkať povodia vodárenskej nádrže Starina. Lesy SR uviedli, že OZ Ulič tam na jednom lesnom obvode plánuje ťažbu 4445 kubických metrov dreva a činnosti majú prebiehať v súlade s pravidlami ochrany vodárenského zdroja. Lesy SR zároveň pripomenuli, že v povodí Stariny hospodária aj ďalší obhospodarovatelia.
Slovensko spolu s ďalšími 17 krajinami zdieľa lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. „Slovensko sa zaviazalo, že prijme opatrenia aj nad rámec základných požiadaviek UNESCO, aby sa tým dosiahla maximálna ochrana starých bukových lesov a pralesov. Akákoľvek činnosť by mala minimalizovať negatívny vplyv na územie a posilňovať ochranu prírody. To sa však v Poloninách nedeje a situácia sa, naopak, zhoršuje,“ skonštatoval Mičaník.
Podľa štátneho podniku výška obnovnej úmyselnej ťažby počas kalendárneho roka neprekračuje desatinu objemu obnovnej ťažby odporúčanej programom starostlivosti o lesy pre vlastnícky celok v národnom parku. Lesy SR argumentujú aj tým, že územie UNESCO sa za uplynulých 19 rokov rozšírilo o 12.692,66 hektára, čo podľa nich dokumentuje posilňovanie ochrany prírodne hodnotných území.