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Aevis žiada prevod dvoch poľovných revírov do správy NP Poloniny
Podľa organizácie mali revíry spolu so štátnymi pozemkami prejsť do správy parku do 16. októbra, naďalej ich však užíva štátny podnik Lesy SR.
Autor TASR
Snina 27. novembra (TASR) - Organizácia Aevis vyzvala ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), aby zabezpečil bezodkladný prevod poľovných revírov Beskyd a Nastaz na Správu Národného parku (NP) Poloniny. Podľa organizácie mali revíry spolu so štátnymi pozemkami prejsť do správy parku do 16. októbra, naďalej ich však užíva štátny podnik Lesy SR. Aevis upozornil, že tento postup môže byť v rozpore so zákonom aj s reformou národných parkov.
Neodovzdanie dvoch poľovných revírov - Beskyd a Nastaz - môže podľa organizácie Aevis spôsobiť, že zostanú aj naďalej v dlhodobom užívaní podniku Lesy SR, a to napriek tomu, že sa nachádzajú na území národného parku. V rámci reformy národných parkov a tzv. delimitácie majetku mali do 16. októbra spolu so štátnymi pozemkami prejsť na Správu NP Poloniny aj poľovné revíry a s tým súvisiace práva. Aevis preto upozorňuje, že tento postup môže byť v rozpore so zákonom aj so samotnou reformou.
„Je neprijateľné, aby štátne pozemky síce formálne prešli pod správu národného parku, ale poľovné práva na tomto území reálne zostali aj naďalej v rukách Lesov SR. Takýto postup vytvára priestor na konflikty v otázke právomocí a oslabuje ochranu prírody v Národnom parku Poloniny. Otázkou je, komu táto situácia vyhovuje,“ upozorňuje Rastislav Mičaník, riaditeľ organizácie Aevis.
Neodovzdanie revírov je podľa Aevisu v rozpore aj so záväzkami Slovenska v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Jeho cieľom je posilniť ochranu národných parkov a odstrániť spory o kompetencie štátnych organizácií a inštitúcií na ich území. Správa národného parku však aktuálne nemá na území týchto revírov rozhodovacie právomoci, čo výrazne obmedzuje jej možnosti chrániť tamojšiu prírodu.
Podľa ochranárov štátny podnik Lesy SR nemá záujem poľovné revíry v Poloninách odovzdať. Organizácia Aevis preto vyzýva ministra Takáča, aby zabezpečil nápravu a ich bezodkladný prevod na Správu NP Poloniny. V opačnom prípade Slovensku hrozí krátenie financií z plánu obnovy za nesplnenie reformy národných parkov.
„Výsledkom reforiem musí byť jednotná a efektívna správa chránených území. Tá však nemôže fungovať, ak o ochrane a využívaní prírody budú aj naďalej rozhodovať rôzne inštitúcie s odlišnými záujmami. Potrebujeme nastaviť jasné pravidlá, kompetencie a zodpovednosť, aby sme nemali národné parky iba na papieri,“ dodáva Mičaník.
Neodovzdanie dvoch poľovných revírov - Beskyd a Nastaz - môže podľa organizácie Aevis spôsobiť, že zostanú aj naďalej v dlhodobom užívaní podniku Lesy SR, a to napriek tomu, že sa nachádzajú na území národného parku. V rámci reformy národných parkov a tzv. delimitácie majetku mali do 16. októbra spolu so štátnymi pozemkami prejsť na Správu NP Poloniny aj poľovné revíry a s tým súvisiace práva. Aevis preto upozorňuje, že tento postup môže byť v rozpore so zákonom aj so samotnou reformou.
„Je neprijateľné, aby štátne pozemky síce formálne prešli pod správu národného parku, ale poľovné práva na tomto území reálne zostali aj naďalej v rukách Lesov SR. Takýto postup vytvára priestor na konflikty v otázke právomocí a oslabuje ochranu prírody v Národnom parku Poloniny. Otázkou je, komu táto situácia vyhovuje,“ upozorňuje Rastislav Mičaník, riaditeľ organizácie Aevis.
Neodovzdanie revírov je podľa Aevisu v rozpore aj so záväzkami Slovenska v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Jeho cieľom je posilniť ochranu národných parkov a odstrániť spory o kompetencie štátnych organizácií a inštitúcií na ich území. Správa národného parku však aktuálne nemá na území týchto revírov rozhodovacie právomoci, čo výrazne obmedzuje jej možnosti chrániť tamojšiu prírodu.
Podľa ochranárov štátny podnik Lesy SR nemá záujem poľovné revíry v Poloninách odovzdať. Organizácia Aevis preto vyzýva ministra Takáča, aby zabezpečil nápravu a ich bezodkladný prevod na Správu NP Poloniny. V opačnom prípade Slovensku hrozí krátenie financií z plánu obnovy za nesplnenie reformy národných parkov.
„Výsledkom reforiem musí byť jednotná a efektívna správa chránených území. Tá však nemôže fungovať, ak o ochrane a využívaní prírody budú aj naďalej rozhodovať rôzne inštitúcie s odlišnými záujmami. Potrebujeme nastaviť jasné pravidlá, kompetencie a zodpovednosť, aby sme nemali národné parky iba na papieri,“ dodáva Mičaník.