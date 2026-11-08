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Africké trhy predstavia v Nitre exotické ovocie aj výrobky z Ugandy
Podľa organizátorov nákupom ponúkaných produktov návštevníci podporia drobných farmárov a miestne komunity v Ugande.
Autor TASR
Nitra 8. novembra (TASR) - Exotické ovocie, potravinové špeciality, kávu, čaje či ručne vyrábané výrobky predstavia v nedeľu od 9.00 do 15.00 h na výstavisku Agrokomplex v pavilóne A v Nitre Africké trhy. Turistické informačné centrum Nitra o tom informovalo na svojom webe.
V ponuke bude čerstvé ovocie od drobných farmárov z Ugandy, Indonézie a ďalších krajín. Organizátori avizujú napríklad ovocie dozrievané prirodzene na slnku, bez chemického ošetrenia a urýchľovačov dozrievania, ktoré sa na Slovensko dopravuje letecky.
Súčasťou trhov budú aj sušené ovocie bez pridaného cukru a sírenia, banánové či jackfruitové chipsy, čaje, káva, džemy, sirupy, čokolády a produkty z baobabu. Návštevníci uvidia aj oblečenie a doplnky z afrických látok, náramky a ďalšie ručne vyrábané výrobky.
Podľa organizátorov nákupom ponúkaných produktov návštevníci podporia drobných farmárov a miestne komunity v Ugande.
V ponuke bude čerstvé ovocie od drobných farmárov z Ugandy, Indonézie a ďalších krajín. Organizátori avizujú napríklad ovocie dozrievané prirodzene na slnku, bez chemického ošetrenia a urýchľovačov dozrievania, ktoré sa na Slovensko dopravuje letecky.
Súčasťou trhov budú aj sušené ovocie bez pridaného cukru a sírenia, banánové či jackfruitové chipsy, čaje, káva, džemy, sirupy, čokolády a produkty z baobabu. Návštevníci uvidia aj oblečenie a doplnky z afrických látok, náramky a ďalšie ručne vyrábané výrobky.
Podľa organizátorov nákupom ponúkaných produktov návštevníci podporia drobných farmárov a miestne komunity v Ugande.